Dünyada İlk defa: 'Türk Gurbetçilere Online Moral Konseri' verildi
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Dünyada İlk defa: 'Türk Gurbetçilere Online Moral Konseri' verildi

Tüm Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs vaka sayısının artmasını önlemek adına sokağa çıkma yasakları ile birlikte evde kal çağrıları devam ederken, ülkemizdeki sevenlerine ve yakınlarına özlem duyan gurbetçi vatandaşlarımıza yönelik 'Yedi Ülke, Yedi Bölge' Projesi kapsamında Dünya'da ilk defa online olarak uzaktan moral konseri verildi.

Dünyada İlk defa: 'Türk Gurbetçilere Online Moral Konseri' verildi
28.04.2020 17:08 | Son Güncelleme: 28.04.2020 17:13

Tüm Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs vaka sayısının artmasını önlemek adına sokağa çıkma yasakları ile birlikte evde kal çağrıları devam ederken, ülkemizdeki sevenlerine ve yakınlarına özlem duyan gurbetçi vatandaşlarımıza yönelik 'Yedi Ülke, Yedi Bölge' Projesi kapsamında Dünya'da ilk defa online olarak uzaktan moral konseri verildi.

Ünlü sanatçılar Latif Doğan, Berdan Mardini, Aydın Aydın, Şafak Sönmez, Aynur Güneş, Hasan Yılmaz ve komedyen Mülayim Çimen'in evinden şarkıları ile online olarak katıldığı programın moderatörlüğünü Analiz Uzmanı Taner Akkuş ile TBMM Meclis TV Spikeri Handan Musaoğlu yaparken, ünlü bestekar Ömer Faruk Güney ve şaire Elif Özallı şiirleri ile uzaktan online mini bir konser verdi.

Koronadan Vefat Edenlere Saygı Duruşu

Dünyada ilk defa gerçekleşen ve gurbetçi Türk vatandaşlarımıza yönelik online 'Moral Konferansları Projesi'nin mimarı Analist Taner Akkuş ile haber spikeri Handan Musaoğlu sunumuyla başlayan programda Koronadan vefat eden vatandaşlarımıza saygı duruşunda bulunuldu.

2.Abdülhamid Hanın torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu ile Ahde Vefa Platformu başkanı Nuran Kırlak destekli ve Diriliş Gençlik Federasyonu Başkanı Berivan Algın'ın katılımı ile 'Yedi Ülke, Yedi Bölge' projesi, Hollanda Beyazay Derneği başkanı Aynur Gül Çakır, Belçika İHH şubesi yöneticisi Yasemin Yıldırım, Fransa European İnstitute of Ottoman Culture

Sekreteri Ayşe Taşkın ve Ukrayna Turan Türk Kültürü Derneği Başkanı Turan Tosun, Almanya İslam Astrolojisi yazarı Ayhan ve Gülşen Özçimbit Programa online Katılım gösterdi.

Dünyada İlk defa: 'Türk Gurbetçilere Online Moral Konseri' verildi

'Yedi Ülke, Yedi Bölge' Bize Çok Moral Oldu

Programda ünlü sanatçılar Latif Doğan, Berdan Mardini, Aydın Aydın, Şafak Sönmez, Aynur Güneş ve Hasan Yılmaz türküleri ile, ünlü bestekar Ömer Faruk Güney ve şaire Elif Özallı da şiirleri ile kulakların pasını sildi. Komedyen Mülayim Çimen'de ünlüleri taklit ederek neşeli dakikalar yaşattı.

Ahde Vefa Platformu başkanı Nuran Kırlak, Hollanda Beyazay Derneği başkanı Aynur Gül Çakır, Belçika İHH şubesi yöneticisi Yasemin Yıldırım, Fransa European İnstitute of Ottoman Culture

Sekreteri Ayşe Taşkın ve Ukrayna Turan Türk Kültürü Derneği Başkanı Turan Tosun bu program ülkemizeözlem duyduğumuz şu zor günlerde bize çok iyi moral oldu. Bu nedenle projenin mimarı Taner Akkuş başta olmak üzere çok değerli sanatçılarımız ve programda emeği geçen herkese teşekkür ederiz dedi.

Dünyada İlk defa: 'Türk Gurbetçilere Online Moral Konseri' verildi

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