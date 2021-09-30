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Alageyiklerin çiftleşme dönemi başladı

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Alageyiklerin çiftleşme dönemi başladı Dünyada genetiği bozulmamış tek saf alageyik ırkı Türkiye'de Antalya'nın Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme sahasında bulunan alageyiklerde Ekim ayının yaklaşması ile birlikte hareketlilik başladı.

Alageyiklerin çiftleşme dönemi başladı

Dünyada genetiği bozulmamış tek saf alageyik ırkı Türkiye'de

ANTALYA - Antalya'nın Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme sahasında bulunan alageyiklerde Ekim ayının yaklaşması ile birlikte hareketlilik başladı. Dünyada genetiği bozulmamış olarak tek saf ırkın Türkiye'de bulunduğu alageyikler, doğal alanlarda korumaya alınarak çoğalmaları sağlanıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme sahasında, Ekim ayına yaklaşılmasıyla birlikte çiftleşme dönemi başladı. Genellikle büyük bir erkeğe bağlı sürü halinde yaşayan ve dişilerin erkek hakimiyetinde olduğu alageyiklerde çiftleşme sonbahar mevsiminde Eylül ayı sonu ile Ekim aylarında gerçekleşiyor. Bu dönemde çiftleşmeye hazır erkekler çevredeki dişilerin ilgisini çekmek amacıyla kalın tonda böğürüyor.

Dünyada genetiği bozulmamış tek saf ırk Türkiye'de

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünün paylaştığı verilere göre, dünyadaki genetiği bozulmamış olarak tek saf ırkın Türkiye'de bulunduğu alageyikler, Düzlerçamında bulunan Eşenadası Alageyik Üretme İstasyonunda doğal alanda üretiliyor ve ülkedeki diğer yaşam alanlarına yerleştiriliyor.

2011 yılından bu yana istasyondan Aydın Dilek Yarımadası Milli Parkına 22, Muğla Köyceğiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına 28 ve son olarak Manavgat Beydiğin-Kapan Bölgesine 2020 yılı yerleştirme programı kapsamında Nisan-Mayıs aylarında 14 erkek, Kasım ayında ise 11 dişi birey olmak üzere toplam 25 birey Alageyik taşındı.

Alageyiklerin çiftleşme dönemi başladı

Alageyiklerin çiftleşme dönemi başladı

Alageyiklerin çiftleşme dönemi başladı

Alageyiklerin çiftleşme dönemi başladı

Alageyiklerin çiftleşme dönemi başladı

Alageyiklerin çiftleşme dönemi başladı

Alageyiklerin çiftleşme dönemi başladı

Alageyiklerin çiftleşme dönemi başladı
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Haber: Alageyiklerin çiftleşme dönemi başladı - Haberler
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