Dünyada 10 kişiden 8'i temassız ödemeyi tercih ediyor
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Dünyada 10 kişiden 8'i temassız ödemeyi tercih ediyor

Dünyada 10 kişiden 8'i temassız ödemeyi tercih ediyor
04.05.2020 10:47 | Son Güncelleme: 04.05.2020 10:47

Sosyal izolasyon ve fiziksel mesafedeki hassasiyet, süpermarket kasalarına da yansıdı. Dünya genelinde 10 kişiden 8'i temassız ödemeyi tercih ettiğini söylerken, bazı ülkelerde temassız işlemler iki ayda dört kattan fazla büyüdü

Fiziksel mesafenin daha önemli olduğu bugünlerde, hijyen, kolaylık ve hız gibi özellikler temassız ödeme işlemlerin de cazibesini artırdı. Mastercard tarafından 19 ülkede 17 bini aşkın kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre, temel ihtiyaç alışverişlerinde temassız ödemeyi tercih edenlerin sayısı hızla artmaya devam ediyor. Şubat, Mart döneminde her 10 kişiden 8'i temassız ödemeyi tercih ederken, bu dönemde süpermarket kasalarında gerçekleştirilen temassız işlemler, tüm kartlı ödemelere göre iki kat daha fazla arttı.

Temassız kartlar en üstte

Sağlığını korumak amacıya sosyal izolasyon kurallarına uyan tüketiciler, ödeme işlemini de en hızlı ve mümkün olan en az temasla bitirmek istiyor. Araştırmaya katılanların yüzde 46'sı temassız özellikli kartlarını cüzdanlarının en üstüne taşıdığını belirtirken, 35 yaş altında bu oran yüzde 52'lere kadar çıkıyor. Nakit paralardaki hijyen endişelerine bağlı olarak, kartlı ödemelerde hacim artmaya devam ediyor. Bu artışta ödeme işleminin hızlı şekilde tamamlanması da etkili oluyor. Araştırmaya katılanların yüzde 82'si, temassız ödemenin 10 kat daha hızlı tamamlandığı ve böylece mağazalardan daha hızlı çıkmaya imkan verdiği görüşünde. Öte yandan, araştırmaya katılanların yüzde 74'ü bundan sonraki dönemde de temassız işlemleri kullanmaya devam edeceğini ifade ediyor.

Mastercard verilerine göre, temassız ödemeler 2020 yılının ilk çeyreğinde küresel bazda yüzde 40 oranında artış gösterdi. Temassız alışverişlerin yüzde 80'ini 25 Amerikan Doları (yaklaşık 175 TL) altındaki işlemler oluşturuyor, bu rakam aslında nakitle ödenecek miktarların temassız ödeme ile yapıldığını gösteriyor. Türkiye'de ise temassız ödemelerde 250 TL'ye kadarlık alışverişler şifresiz bir şekilde hızlıca tamamlanabilyor.

BAE ve ABD'de yüzde 100'den fazla büyüme

Coğrafi dağılıma bakıldığında; Şubat-Mart aylarında Asya-Pasifik ülkelerindeki market alışverişlerinde temassız ödemeler temaslı işlemlere göre 2,5 kat fazla artarken, 2019'un son çeyreğine oranla ise 4 kattan fazla yükseldi. Ortadoğu ve Afrika genelinde, temassız işlemler, diğer ödeme yöntemlerinde göre yine 4 kat fazla büyürken, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Mart ayında yapılan temassız ödemeler hem bir yıl öncesine göre toplam işlem sayısında,hem de yüzyüze alışverişlerde yüzde 100'den fazla büyüdü. ABD'de de Mart ayında yapılan işlemler özelinde, bir yıl öncesine göre yüzde 100'ü aşkın artış görülen ülkeler arasında yer aldı. Kuzey Amerika'daki temassız işlemler, diğer ödeme yöntemlerine göre 3 kat hızlı artış gösterdi.

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan "Temassız işlemler özellikle yüzyüze işlemlerde tüketicilere daha hijyenik, hızlı ve güvenli bir ödeme olanağı sunarken, bugünlerde öne çıkan fiziksel mesafenin de korunmasına imkan veriyor. Zamanlaması farklı olsa da dünyada genelinde tüketicilerde aynı eğilimleri görüyoruz. Türkiye'de de marketlerde kredi kartlı alışverişlerde, tüketicilerin yüzde 60'tan fazlası temassız ödemeyi tercih ediyor. Bu dönemde ivmelenen temassız ödeme alışkanlığının bundan sonraki dönemde de artmasını bekliyoruz. Temassız işlemlerin yakın zamanda toplu taşıma, perakende ve akaryakıt gibi pek çok alana yayılacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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