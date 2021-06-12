Dünyaca ünlü yönetmen Bobby Roth, Türkiye'de çekilecek en güzel filmin romantik gerilim olacağını söyledi

Lost" ve "Prison Break" dizilerine imza atan Amerikalı ünlü yönetmen ve yapımcı Bobby Roth, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bodrum Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Turizm Forumuna katıldı.

Lost" ve "Prison Break" dizilerine imza atan Amerikalı ünlü yönetmen ve yapımcı Bobby Roth, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bodrum Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Turizm Forumuna katıldı. Roth dizilerin ve filmlerin turizme etkisini anlattı.

Bodrum'da düzenlene Dünya Turizm Forumuna katılan bir çok ünlü dizi ve filme yönetmenlik ve yapımcılık yapan Amerikalı ünlü yönetmen Bobby Roth dizilerin turizmdeki etkisini anlattı. Dünya Turizm Forumuna gelen turizmcilere dizi için ayırdıkları bütçenin kendilerine getirisinin çok faz olacağını ifade ederek "Harika zaman geçirdim. İnsanlar çok hevesliydi. Çok iyi bir sebeple yapılmış toplantı. Tekrardan güvenli bir şekilde açılmamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bence insanlar diğer insanlarla buluşmak için, bir araya gelmek için can atıyor. Sanal dünya gerçek dünyamıza eşdeğer değil. Bütün yıl boyunca online olarak eğitmenlik yaptım, biraz da yönetmenlik yaptım. Fakat korkunç bir şeydi. Hiçbir şey yapmamaktan iyidir ama fakat böyle muhteşem bir yerde insanlarla bir araya gelmek çok güzel" şeklinde konuştu.

Roth Türkiye'yi sevdiğini söyleyerek, "Daha önce de birkaç kez Türkiye'ye geldim. Her gelişim daha güzeldi. Bir kere insanları tanıdınız mı arkadaşınız oluyor. İstanbul'da arkadaşlarım var. Şimdi de Bodrum'da arkadaşlarım var. Buraya yeniden geleceğim. Dünyadaki birçok yeri televizyon ve filmlerle tanıyoruz. Bir yere gitmeden önce film izliyorsunuz ve o yerin çok güzel olduğunu düşünüyorsunuz ya da sizi ürkütüyor. Bence bir yeri en iyi filmlerdeki karakterler yoluyla tanıyoruz. Ben dünyadaki birçok yeri filmlerden biliyorum. Bunun için filmlerin içinde olmayı istiyorum" şeklinde konuştu.

Roth, Türkiye'de çekeceği bir film olsa romantik gerilim olacağını sözlerine ekleyerek "Şahsen çekmek istediğim film türü romantik gerilim türünde bir film olurdu. Bir kadın ve adamı bu sihirli yere getirip buranın etrafında hikayeyi kurarsınız. Bu karakterlerden birinin Amerikan, birinin Türk olmasını istiyorum. Böylelikle insanların iki kültür arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları görme imkanı olurdu" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı