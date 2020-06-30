Dünyaca ünlü yıldızları taşıyan yat, Bodrum'da
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dünyaca ünlü yıldızları taşıyan yat, Bodrum'da

JENNIFER Lopez, Heidi Klum ve Julia Roberts gibi dünyaca ünlü yıldızları taşıyan ve 1 haftalık kira ücretinin 1 milyon 100 bin dolar olduğu öğrenilen 'Cloudbreak' isimli yat, Bodrum açıklarına demir attı.

Dünyaca ünlü yıldızları taşıyan yat, Bodrum'da
30.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 30.06.2020 18:50

JENNIFER Lopez, Heidi Klum ve Julia Roberts gibi dünyaca ünlü yıldızları taşıyan ve 1 haftalık kira ücretinin 1 milyon 100 bin dolar olduğu öğrenilen 'Cloudbreak' isimli yat, Bodrum açıklarına demir attı.

Geçen yaz 200'e yakın mega yatı ağırlayan Bodrum, yaz sezonun açılmasıyla birlikte,  lüks yatları ağırlamaya başladı. 72 metre uzunluğundaki, 22 kişilik mürettabata sahip yatta gün boyu hareketlilik yaşandı. Daha önce Jennifer Lopez, Heidi Klum ve Julia Roberts gibi dünyaca ünlü yıldızları taşıyan yatın içinde kimin olduğu bilinmezken, 1 haftalık kira ücretinin 1 milyon 100 bin dolar olduğu öğrenildi. Dünyanın en pahalı 10 yatı arasında olan 'Cloudbreak', içinde bir havuz, saunalar, masaj odası, sinema salonu ve spor salonu da barındırıyor. Aynı anda 40 kişinin konaklayabileceği yatın değerinin 200 milyon dolar olduğu belirtildi. 


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı Haber
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
İçime hazır halde tütün satışı yarından itibaren resmen yasak Haber
İçime hazır halde tütün satışı yarından itibaren resmen yasak
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu Haber
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonundan yeni ayrıntılar geldi! Milyonlarca lira ele geçirildi Haber
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonundan yeni ayrıntılar geldi! Milyonlarca lira ele geçirildi
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı Haber
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu Haber
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı
Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini...
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye...
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
Derby County forması giyen Andre Wisdom, bıçaklı saldırıya uğradı ve hastaneye kaldırıldı
Derby County forması giyen Andre Wisdom, bıçaklı saldırıya uğradı ve hastaneye kaldırıldı
ABD'nin 'Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma' teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Hayvan bilimci profesör, Türkiye'deki sürüngenlerin turşusunu kuruyor
Hayvan bilimci profesör, Türkiye'deki sürüngenlerin turşusunu kuruyor
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı
Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı
Sosyal medya, oyuncu Engin Öztürk'ün karın kaslarına inanmadı: Gerçek değil, enjekte ettirmiş
Sosyal medya, oyuncu Engin Öztürk'ün karın kaslarına inanmadı: Gerçek değil, enjekte ettirmiş
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Düğünlerde alınacak önlemler temsili bir düğünle kamuoyuna anlatıldı
Düğünlerde alınacak önlemler temsili bir düğünle kamuoyuna anlatıldı
Engelli adamı önce darbetti, sonra şikayetçi oldu
Engelli adamı önce darbetti, sonra şikayetçi oldu
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı
13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı
Bikinisiyle kayalıklara uzanıp poz veren Zeynep Alkan, fiziğiyle nefes kesti
Bikinisiyle kayalıklara uzanıp poz veren Zeynep Alkan, fiziğiyle nefes kesti
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
Çaykur Rizespor'dan, G.Saray'la anlaşan Oğulcan Çağlayan'a tepki: Cepheden kaçmıştır
Çaykur Rizespor'dan, G.Saray'la anlaşan Oğulcan Çağlayan'a tepki: Cepheden kaçmıştır
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti
17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti
AK Parti cephesine bizzat soruldu: Bu kadar baro başkanı karşı çıkarken bu düzenleme neden var?
AK Parti cephesine bizzat soruldu: Bu kadar baro başkanı karşı çıkarken bu düzenleme neden var?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Halife Hafter Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cenk Eren Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Yılmaz Vural Sergen Yalçın İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Kız Çocuk Adana Cumhuriyet
Şu an buradasınız: Dünyaca ünlü yıldızları taşıyan yat, Bodrum'da - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 18:57:24. #1.14#
title