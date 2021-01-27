Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Türk senarist Alev Aydın'dan hamile kaldı

Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Halsey, hamile olduğu görülen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafa yaptığı etiketle, bebeğin babasının Türk senarist Alev Aydın olduğunu duyurdu.

Sesi, kendine has stili ve sevimli halleriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Halsey'nin senarist sevgilisi Alev Aydın'dan hamile olduğu ortaya çıktı. Türk sevgilisinden bebek beklediğini hamile fotoğrafını paylaşarak duyuran Halsey, paylaşımına 'Süpriz' notunu ekledi.

FOTOĞRAFA ALEV AYDIN'I ETİKETLEDİ

Magazin gündemine bomba gibi düşen paylaşımda ünlü yıldız, fotoğrafa Alev Aydın'ı etiketledi. Bebeğinin babasının Türk olması, sosyal medyada dikkatleri çekerken, gözler Alev Aydın'dan gelecek açıklamaya çevrildi.

EKİM AYINDA TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ

Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Ekim ayında Türkiye'ye gelmiş, uzun bir süre burada tatil yapmıştı. Türkiye'ye sevgilisi Alev Aydın'la birlikte vakit geçirmek için geldiği öğrenilen ünlü şarkıcının, tatili sırasında sağlık sorunu yaşadığını, bu sorunun daha sonra kısa bir baygınlık olduğunu söylemişti.

ALEV AYDIN KİMDİR?

Instagram'da yaklaşık 35 bin takipçisi olan Türk asıllı senarist Alev Aydın, Amerika'da yaşamını sürdürüyor. Oyunculuk kariyeri de olan Aydın, Cruel Hearts ve Lonely Boy gibi eserlerin senaryosunun yazarıdır.