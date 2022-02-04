Dünyaca ünlü video oyun şirketi, tüm zamanların en çok satan konsoluna sahip oldu - Haberler
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Dünyaca ünlü video oyun şirketi, tüm zamanların en çok satan konsoluna sahip oldu

Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Dünyaca ünlü video oyun şirketi, tüm zamanların en çok satan konsoluna sahip oldu

Nintendo Switch, artık resmi olarak Nintendo'nun tüm zamanların en çok satan konsolu oldu. Nintendo, Perşembe günü yaptığı açıklamada, 31 Aralık 2021 itibariyle 100 milyonu aşkın adet sattığını belirterek tüm zamanların en çok satan Nintendo'su oldu.

Nintendo Switch, Sony ve Microsoft'un rakipleri de dahil olmak üzere bugüne kadarki diğer konsollardan 100 milyon adet satışa daha hızlı ulaştı. Nintendo, çip kıtlığı ve tedarik zinciri sorunları nedeniyle Switch satışların için tahminlerini düşürdü.

TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK SATAN KONSOLU

Nintendo'nun Mart 2017 tarihinde piyasaya sürdüğü taşınabilir video oyun konsolu Nintendo Switch, 5 yıllık bir süreçte 103.54 milyon adet satarak en çok satan Nintendo konsolu olmayı başardı. Nintendo Switch'in rekorunu kırdığı Wii, ömür boyu 101,63 milyon adetlik satışını Switch geride bıraktı.

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23 MİLYON ADET DAHA SATILMASI BEKLENİYOR

Nintendo şirketi, dünya çapında yaşanan çip krizine ve tedarik zinciri problemlerinden dolayı yaşanan aksaklıklar nedeniyle Nintendo Switch satışlarındaki tahminini azaltmak zorunda kaldı. Önümüzdeki üç aylık süreçte Nintendo Switch'in 23 milyon adet daha satması bekleniyor.

Dünyaca ünlü video oyun şirketi, tüm zamanların en çok satan konsoluna sahip oldu

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Nintendo, Gamegar,, Haber

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