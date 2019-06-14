Dünyaca ünlü şarkıcı Mariah Carey'in nişanlısını aldattığı görüntüleri ortaya çıktı

Dünyaca ünlü şarkıcı Mariah Carey'in nişanlısını aldattığı görüntüleri ortaya çıktı

Amerikalı şarkıcı Mariah Carey'in, 51 yaşındaki nişanlısı James Packer'dan ayrılmadan önce, şimdiki sevgilisi ile aldatma görüntüsü gündeme bomba gibi düştü.

İngiliz The Daily Mail gazetesi, Amerikalı ünlü yıldız Mariah Carey'nin o dönemki nişanlısı milyarder iş adamı James Packer'dan ayrılmadan altı ay önce şimdiki sevgilisi Bryan Tanaka ile çekilen görüntülerini yayınladı.

KUCAK DANSI YAPIYOR

Mart 2016'da Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki D'Angleterre Oteli'nde çekilen videoda, 49 yaşındaki Carey ile 36 yaşındaki dansçısı Tanaka, oldukça müstehcen bir şekilde dans ediyor. Bir noktada Carey'nin Tanaka'ya kucak dansı yaptığı görülüyor.

O TARİHTE NİŞANLIYDI

The Daily Mail gazetesi, videonun çekildiği tarihte Carey ile 51 yaşındaki Avustralyalı işadamı Packer'ın nişanlı olduğunu yazdı. Carey ile Parker Ekim 2016'da ayrılmıştı.

SADECE ARKADAŞ DEĞİLLER

İngiliz gazetesine konuşan bir kaynak, Carey-Tanaka çiftinin o dönemde de sadece arkadaş olmadıklarını ve birbirlerine karşı çok flörtöz davrandıklarını söyledi.

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