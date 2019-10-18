Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga'dan çırılçıplak küvet pozu

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga'dan çırılçıplak küvet pozu

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, sosyal medya hesabından çırılçıplak küvete girdiği anların fotoğrafın takipçilerinin beğenisine sundu. Gaga'nın fotoğrafı kısa süre içerisinde bir milyondan fazla beğeni aldı.

18.10.2019 20:59
Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga'dan çırılçıplak küvet pozu

AykÄ±rÄ± tarzÄ±yla dikkat Ã§eken dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Lady Gaga sosyal medya hesabÄ±ndan yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafla takipÃ§ilerinin ilgisini Ã§ekti.

BÄ°R MÄ°LYONDAN FAZLA BEÄENÄ° ALDI

Lady Gaga ilginÃ§ fotoÄŸraflarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayarak, "10 dakika buz banyosu sonrasÄ±, 20 dakika sÄ±cak su banyosu daha sonra ise buz dolu elbiseyle rahatlama" ifadelerini kullandÄ±. Gaga'nÄ±n fotoÄŸrafÄ± kÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde bir milyondan fazla beÄŸeni aldÄ±.

HAYRANIYLA BÄ°RLÄ°KTE SAHNEDEN DÃœÅMÃœÅTÃœ

Sahnede Ã§Ä±lgÄ±n tavÄ±rlarÄ±yla dikkat Ã§eken ÅŸarkÄ±cÄ± Lady Gaga geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde bir hayranÄ±yla sahnede dans ederken sahneden dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. Gaga'nÄ±n saÄŸlÄ±k durumu hayranlarÄ±nÄ± endiÅŸelendirmiÅŸti.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.