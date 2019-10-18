Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga'dan çırılçıplak küvet pozu
Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, sosyal medya hesabından çırılçıplak küvete girdiği anların fotoğrafın takipçilerinin beğenisine sundu. Gaga'nın fotoğrafı kısa süre içerisinde bir milyondan fazla beğeni aldı.
AykÄ±rÄ± tarzÄ±yla dikkat Ã§eken dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Lady Gaga sosyal medya hesabÄ±ndan yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafla takipÃ§ilerinin ilgisini Ã§ekti.
BÄ°R MÄ°LYONDAN FAZLA BEÄENÄ° ALDI
Lady Gaga ilginÃ§ fotoÄŸraflarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayarak, "10 dakika buz banyosu sonrasÄ±, 20 dakika sÄ±cak su banyosu daha sonra ise buz dolu elbiseyle rahatlama" ifadelerini kullandÄ±. Gaga'nÄ±n fotoÄŸrafÄ± kÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde bir milyondan fazla beÄŸeni aldÄ±.
HAYRANIYLA BÄ°RLÄ°KTE SAHNEDEN DÃœÅMÃœÅTÃœ
Sahnede Ã§Ä±lgÄ±n tavÄ±rlarÄ±yla dikkat Ã§eken ÅŸarkÄ±cÄ± Lady Gaga geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde bir hayranÄ±yla sahnede dans ederken sahneden dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. Gaga'nÄ±n saÄŸlÄ±k durumu hayranlarÄ±nÄ± endiÅŸelendirmiÅŸti.