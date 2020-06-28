YKS nedeniyle Antalya'nın dünyaca ünlü sahili tatilcilere kaldı
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YKS nedeniyle Antalya'nın dünyaca ünlü sahili tatilcilere kaldı

Bu hafta sonu düzenlenen YKS nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından yerli ve yabancı turistler muaf tutulurken bu durumu fırsat bilenler Antalya'nın dünyaca ünlü sahili Konyaaltı'nda güzel havanın tadını çıkardı.

28.06.2020 17:12 | Son Güncelleme: 28.06.2020 17:51

İçişleri Bakanlığının yayınlandığı genelgeye göre YKS nedeniyle hafta sonu ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan yerli ve yabancı turistler, Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne geldi.

SAHİLDEKİ BOŞLUKLAR DİKKAT ÇEKTİ

Hava sıcaklığı 33, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü turizm kentinde bazı tatilciler denize girip serinlemeyi, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti. 7 kilometrelik sahilin sadece tatilcilere kalmasından dolayı sahildeki boşluklar dikkat çekti.

YKS nedeniyle Antalya'nın dünyaca ünlü sahili tatilcilere kaldı
YKS nedeniyle Antalya'nın dünyaca ünlü sahili tatilcilere kaldı
YKS nedeniyle Antalya'nın dünyaca ünlü sahili tatilcilere kaldı
YKS nedeniyle Antalya'nın dünyaca ünlü sahili tatilcilere kaldı

Kaynak: İHA

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