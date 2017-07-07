Dünyaca Ünlü Ressam Kahlo'nun Doğum Günü Kutlandı

Çalkantılı özel hayatı, radikal politik görüşleri ve hayatı boyunca mücadele ettiği hastalıkları nedeniyle çektiği acıları resmeden Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun doğum günü kutlandı.



Başkent Mexico City'nin Coyoacán bölgesinde bulunan ve müzeye çevrilen Kahlo'nun evinde yapılan kutlamada konuşan müzenin müdürü şöyle söylüyor:



Biz Kahlo'nun doğum gününü, onun sevebileceğini tahmin ettiğimiz şekilde kutladık. Yani çiçekler, modern Meksika sanat eserleri ve klasik Meksika şarkılarıyla."



Aslında 6 Temmuz 1907'de dünyaya gelen fakat daha sonra doğum gününü Meksika Devrimi'nin gerçekleştiği 7 Temmuz 1910 olarak ilan eden Kahlo günümüzde popüler ikon haline gelmiş durumda. Öyle ki tüm dünyada Kahlo'dan parçalar yansıtan hediyelik eşyalar ya da kıyafetler bulmak mümkün. Fakat Kahlo uzmanları, ressamı keşfetmek için onun müzeye çevrilen evini ziyaret etmek gerektiğini söylüyor.



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Tags: günü Yıldönümü doğum Resim kutlandı Kahlonun Dünyaca ressam ünlü Gepost: 07 juli 2017