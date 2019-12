: Dünyaca ünlü rapçi Juice WRLD, havalimanında nöbet geçirerek hayatını kaybetti

09.12.2019 08:47 | Son Güncelleme: 09.12.2019 08:50

All Girls Are The Same, Lucid Girls, Robbery gibi şarkılarıyla bilinen ünlü rapçi Juice WRLD'ün 21 yaşında hayatını kaybetti. Havalimanında hayatını kaybeden rapçinin ölümü herkesi derinden etkiledi.

İLAÇLARINI KULLANMADI

Juice WRLD, gerçek adıyla Jarad Anthony Higgins, ABD'de Chicago Havaalan'ında geçirdiği epilepsi nöbeti sonrasında hayatını kaybetti. Rapçinin bir süredir kullanması gereken ilaçları kullanmadığı için rahatsızlanarak vefat etmesi sevenlerini yasa boğdu.

JUICE WRLD KİMDİR?

Gerçek adı Jarad Higgins olan 2 Aralık 1998 doğumlu genç rap sanatçısı Juice WRLD, Amerika'nın Chicago eyaletinde doğmuştur. Interscope Records adlı Amerikan müzik firmasıyla çalışmalar yapmıştır.

Özellikle Lucid Dreams adlı şarkısıyla tüm dünyada ün kazanmıştır ve sevilmeye başlanmıştır. Travis Scott, Lil Uzi Vert, G Herbo ile yaptığı şarkılarla da ünlenmeye devam etmiştir. ColeBennett'in direktörlüğünü yaptığı Lucid Dreams şarkısı 200 milyon izleyici sayısına ulaşmıştır.

