Dünyaca ünlü rapçi Drake, arabayla gezip sokaktaki insanlara deste deste para dağıttı - Haberler
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Dünyaca ünlü rapçi Drake, arabayla gezip sokaktaki insanlara deste deste para dağıttı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Kanadalı ünlü rapçi Drake geçtiğimiz cumartesi günü arabasıyla gezerken sokaktaki insanlara desteyle para dağıttı. Sokakta karşısına çıkan insanları para yağmuruna tutan Drake'in ne kadar para dağıttığı tam olarak bilinmezken, görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Dünyaca ünlü şarkıcı Drake, Noel günü Toronto'da arabasıyla gezerken sosyal medyada ilgi çekecek görüntülere imza attı. Drake yolda karşısına çıkan insanlara desteyle para dağıttı. İnsanları adeta para yağmuruna tutan ünlü rapçinin görüntüleri izlenme rekorları kırdı.

NE KADAR PARA DAĞITTIĞI BİLİNMİYOR

Yayınlanan videoda bir kadının "Aman Tanrım, bu çılgınca!" derken, başka bir kişinin "Teşekkürler kardeşim. Minnettarım arkadaşlar, kendinize iyi bakın." ifadelerini kullandığı duyuluyor. Drake de onlara "Zaten biliyorsunuz!" yanıtını veriyor. Ünlü rapçinin ne kadar para dağıttığı bilinmiyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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Yorumlar (1)
vatandaş rıza:Bzdede fakirden alıp zengine veriyorlar gözünü sevim acrupanun birisi bilmem neresine neyapim nder birisi fakirden alır zengine verir Cevap Yaz 2 18 Yayından Kaldır
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