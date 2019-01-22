Dünyaca Ünlü Rapçi Chris Brown, Tecavüz Suçlamasıyla Tutuklandı

ABD'in en ünlü rap şarkıcısı Chris Brown tecavüz şüphesiyle Fransa'nın başkenti Paris'te tutuklandı.

TECAVÜZDEN SUÇLANIYOR

Fransız basınına göre; polis raporunda kadının Les Champs-Elysees yakınlarında bir mekanda Chris Brown ile buluştuğu yazıyor.İddiaya göre Chris Brown kadın ile otele gidiyor ve kadına burada tecavüz ediyor. Paris'te tutuklanan Brown ve avukatı olay hakkında bir yorum yapmadı.

TUTUKLANDI

Rapçi Chris Brown 21 Ocak Pazartesi günü iki kişi ile beraber tecavüz şüphesiyle Fransa'nın başkenti Paris'te tutuklandı.

RIHANNA'YI HASTANELİK ETMİŞTİ

Chris Brown 2009 yılında birlikte olduğu kız arkadaşı Rihanna'yı hastanelik etmişti. Brown 2018'in temmuz ayında da ABD'de tutuklanmıştı.

Chris Brown ve Rihanna

CHRIS BROWN KİMDİR?

ABD'li şarkıcı, Chris Brown'un gerçek adı Christopher Maurice "Chris" Brown'dur. 5 Mayıs 1989 doğumlu olan ünlü şarkıcı, söz yazarı, rapçi, dansçı ve oyuncudur.