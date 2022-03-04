Dünyaca Ünlü Platformlar 'ben İyi Biri Olmadan Önce' Adlı Filme Talip Oldu

Sinema ve tiyatro oyuncusu, aynı zamanda oyun yazarı Şerafettin Kaya'nınilk sinema filmi olan 'Ben İyi Biri Olmadan Önce, Paris Play Film Festivali'nden 'En İyi Film' ödülüyle dönmüştü.

'NETFLİX VE AMAZON TALİP OLDU' İDDİASI

Oyuncu kadrosunda Şerafettin Kaya, Mehmet Çağçağ, Pelin Batu, Nejat Yavaşoğulları, Mustafa Uzunyılmaz, Yaşar Kurt, Ayhan Taş ve Murat Muslu gibi isimlerin yer aldığı "Ben İyi Biri Olmadan Önce" adlı filme dünyaca ünlü video platformlarının talip olduğu ortaya çıktı

"KISA SÜRE İÇERİSİNDE NETLEŞECEK"

Kaya, "Görüşmelerimiz sürüyor. Kısa süre içerisinde netleşecek. Ekip olarak çok heyecanlıyız. Filmimiz çok yakında milyonlarca insana ulaşacak" açıklamasında bulundu.

'SIRADANLAR' İÇİN GERİ SAYIMA GEÇTİ

Uluslararası dijital gösterimler içinde anlaşmalar yapan Şerafettin Kaya, Şimdiden yeni çekeceği filmin hazırlıklarını da sürdürüyor. Kaya, senaryosunu yazıp bitirdiği "Sıradanlar" filmiyle metropolde yaşayan insanların hayatlarına beyazperdeye yansıtacak.

BEN İYİ BİRİ OLMADAN ÖNCE FİLMİNİN KONUSU

Ben İyi Biri Olmadan Önce, karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmeye çalışırken bir yandan da iyi biri olarak kalmaya çalışan bir insanın mücadelesini konu ediyor. İnsancıl biri olmaya çalışan ve iyi biri olarak kalmak için mücadele veren kahramanımız, hayatta her şeyini kaybeder. Zor durumda kalan ve sokaklarda yaşamaya başlayan kahramanın önünde artık yeni bir hayat vardır. Türlü olaylarla karşılaşan karakter bir süre sonra kendisini iyilik kavramının içerisinde sıkışmış olarak bulur. Karakter, artık iyilik kavramını kullanarak hayatta kalma mücadelesi vermeye başlar.

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