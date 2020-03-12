Dünyaca ünlü oyuncu ve eşi de koronavirüse yakalandı ABD'li ünlü oyuncu Tom Hanks ile eşi Rita Wilson'da corona virüs tespit edildi. Amerikalı ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, corona virüse yakalandıklarını açıkladılar. Ünlü oyuncu, corona testi yaptırdıkları ve sonucun pozitif çıktığı bilgisini Instagram hesabından paylaştı. İşte detaylar...

Hanks ve eşi, ABD'de virüsün görüldüğü ilk ünlüler oldu. Baz Luhrmann'ın Elvis Presley filmi için Avustralya'da olan aktör, paylaşımında şunları yazdı:







"Rita ve ben Avustralya'dayız. Kendimizi yorgun hissediyorduk, sanki soğuk algınlığı gibiydi ve bazı vücut ağrılarımız vardı. Rita'da bir miktar titreme ve hafif ateş oldu. Olması gerektiği gibi bir yol izledik ve corona testi yaptırdık. Test pozitif çıktı."





'Gözlem altında tutulacağız'





Hanks ayrıca, "Evet, şimdi bir sonraki adım ne? Sağlık yetkilileri olması gereken protokolü uyguluyor. Gözlem altında tutulacağız, toplum sağlığı ve güvenliğinin gerektirdiği kadar izole edileceğiz" diye yazdı.





63 yaşındaki oyuncu, Avustralya'nın Gold Coast bölgesinde çekilen Elvis filminde, ünlü şarkıcının menajeri Colonel Tom Parker'ı oynuyor.











"BİR ÇALIŞANDA CORONA VİRÜS" AÇIKLAMASI

Warner Bros'tan yapılan açıklamada ise, film ekibinden birinin corona testinin pozitif çıktığı belirtildi.











İsim verilmeden "Çalışanımız tedavi altına alınmıştır" denirken, Hanks ile kaç kişilik bir ekibin çalıştığı bilgisi paylaşılmadı. Ayrıca, kimlerin doğrudan etkilenmiş olacağıyla ilgili Avustralyalı yetkililerle yakın bir çalışma içinde olunduğu kaydedildi.











Tom Hanks'in 63 yaşındaki eşi Rita Wilson, 28 Şubat'ta Kadın Kanser Araştırmaları Derneği'nin etkinliğinde bir konuşma yapmıştı. Wilson, corona virusle ilgili aldığı tedbirler hakkında bilgiler vermişti.











Etkinlik öncesi kırmızı halıda yürüyen Wilson, diğer davetlilerle sağlık açısından araya mesafe koymaya özen göstermişti. Kimseyle öpüşmeyen ve havadan öpücük veren Wilson, kollarını göğsünde birleştirerek selamlaşmıştı.& ;



