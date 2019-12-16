Dünyaca ünlü orkestra şefi Riccardo Muti, İtalya Senatosu'nda
Dünyaca ünlü orkestra şefi Riccardo Muti, İtalya Senatosu'ndaki 'Noel' konserini yönetti. Luigi Cherubini Orkestrası, Noel etkinlikleri kapsamında Senato'nun konuğu oldu.
16.12.2019 19:07 | Son Güncelleme: 16.12.2019 19:07
Dünyaca ünlü orkestra şefi Riccardo Muti, İtalya Senatosu'ndaki 'Noel' konserini yönetti. Luigi Cherubini Orkestrası, Noel etkinlikleri kapsamında Senato'nun konuğu oldu.
İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın da katıldığı konserde Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi, Alfredo Catalani, Umberto Giordano, Giuseppe Martucci, Gioachino Rossini'nin eserleri icra edildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com