Dünyaca ünlü Kaputaş Plajı yerli ve yabancı misafirlerin akınına uğradı
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Dünyaca ünlü Kaputaş Plajı yerli ve yabancı misafirlerin akınına uğradı

İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Haberler | Güncel

Dünyaca ünlü Kaputaş Plajı yerli ve yabancı misafirlerin akınına uğradı Turkuaz renkli denizi, altın sarısı kumu ile tatilin gözdesi oldu Plaj güzergahında metrelerce araç kuyruğu oluştu devreye jandarma girdi Araç yoğunluğu ve plajın güzelliği drone ile havadan görüntülendi Antalya'nın...

Dünyaca ünlü Kaputaş Plajı yerli ve yabancı misafirlerin akınına uğradı

Turkuaz renkli denizi, altın sarısı kumu ile tatilin gözdesi oldu

Plaj güzergahında metrelerce araç kuyruğu oluştu devreye jandarma girdi

Araç yoğunluğu ve plajın güzelliği drone ile havadan görüntülendi

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde kumu ve turkuaz rengiyle dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyenlerin akınına uğradı. İl dışından gelen tatilcilerin oluşturduğu uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi. Yoğunluk artınca trafik, jandarma tarafından düzenlendi.

İç turizmde ilginin en fazla gösterildiği kentler arasında yer alan Antalya'da, sakinliğiyle bilinen Kaş ilçesinde de yoğunluk 5 katına çıktı. İlçede otel, pansiyon ve villalarda konaklayacak yer kalmazken, ünlü koy ve plajlarda bu yoğunluktan nasibini aldı.

Kaş ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki altın sarısı kumu ve turkuaz renkli suyuyla ünlü Kaputaş Plajı, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Kanyon ağzı plajı olması ve yer altı sularının denizle buluşmasıyla turkuaza bürünen Kaputaş Plajı, yeşil ve maviyi ziyaretçilerinin beğenisine sunuyor. Kaş-Kalkan yolu üzerinde araçlarını yol kenarına park eden ziyaretçiler, daha sonra 187 basamak inerek plaja ulaşıyor. Yerli ziyaretçilere, yabancı turistlerde eklenince normal zamanların yaklaşık 5 katı bir yoğunluk oluştu. Plaja ulaşabilen şanslı kişiler ise Akdeniz'in mavi sularında ve altın sarısı kumda yüzmenin keyfini çıkardı.

Ziyaretçiler hem plajı yüksekten gören seyir noktalarından hem de altın rengi kumların üzerinde öz çekim yapmayı da ihmal etmedi. Bazı ziyaretçilerin bariyerleri aşıp, tehlikeli noktalardan fotoğraf çektirdiği görüldü.

Herkesin otomobiliyle ulaşım sağladığı plaj yolunda ise metrelerde araç kuyrukları oluştu. Ziyaretçiler yaklaşık 40 dereceyi bulan sıcak havada araçlarını uzak bir noktaya bırakıp, plaja yürüyerek geldi. Jandarma ekipleri ise olumsuz bir durumun yaşanmaması için bölgedeki kontrollerini iki katına çıkardı. Hem yaya hem araç trafiğini kontrol eden ekipler, sabahın erken, gecenin geç saatlerine kadar görevlerini sürdürdü. Jandarma zaman zaman tıkanan trafiği açmak için büyük çaba sarfetti. Araç yoğunluğu ve plajın manzarası havadan drone ile görüntülendi.

"İlk kez bu kalabalığı gördüm"

Ankara'dan ailesiyle Kaş Kalkan'a tatile gelen Erol Duru, "İlçe merkezinde gezdik. Geri dönerken burayı gördük ve güzel kumlu sahile inelim dedik. Çocuklarımız çok istiyor. 10 yıldır bu bölgeye gelirim ilk kez bu kadar kalabalık görüyorum. Genelde Kaş sakin olurdu ama bu sene acayip bir yoğunluk var. İlk kez böyle bir şey gördüm. Otomobilimizi park yeri bulamadık, bir aracın arkasına güçlükle park ettik. Çok yoğun. Pazar günü dönüş yolu çok yoğun olacağı için pazartesi dönmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

"Adım atacak yer yok"

Bayram tatilini geçirmek için Ankara'dan Antalya'ya geldiklerini dile getiren Nursen Duru, " Gezmeye çalışıyoruz. Bayram dolayısıyla aşırı bir yoğunluk var. Her memleketten insan var çok kalabalık, bu nedenle birazda pişman olduk aslında geldiğimize. İlçe merkezine yakın noktalardaki plajlara da baktık çok yoğun. Sonra buraya geldik akşam saatleri oldu. Adım atacak yer yok neredeyse" dedi.

Dünyaca ünlü Kaputaş Plajı yerli ve yabancı misafirlerin akınına uğradı
Dünyaca ünlü Kaputaş Plajı yerli ve yabancı misafirlerin akınına uğradı
Dünyaca ünlü Kaputaş Plajı yerli ve yabancı misafirlerin akınına uğradı
Dünyaca ünlü Kaputaş Plajı yerli ve yabancı misafirlerin akınına uğradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsa Akar

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