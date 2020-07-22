Dünyaca ünlü kangallar, kavurucu sıcaklarda ırmakta yüzerek serinliyorlar Dünyaca ünlü kangallar, kavurucu sıcaklarda ırmakta yüzerek serinliyorlar Ünü ülke sınırlarını aşan Sivas Kangalları, kavurucu sıcaklarda ırmakta yüzerek serinliyorlar.

Dünyaca ünlü kangallar, kavurucu sıcaklarda ırmakta yüzerek serinliyorlar

Ünü ülke sınırlarını aşan Sivas Kangalları, kavurucu sıcaklarda ırmakta yüzerek serinliyorlar.

SİVAS - Ünü ülke sınırlarını aşan Sivas Kangalları, kavurucu sıcaklarda ırmakta yüzerek serinliyorlar.

Sivas'ta 41 dereceyi bulan sıcaklar insanlar kadar hayvanların yaşamlarını da olumsuz etkiliyor. Kış aylarında eksi 40 dereceye kadar yaşamlarını sürdürebilen dünyaca ünlü Kangal köpekleri, bunaltan sıcak havalardan etkilenmemeleri için sahipleri tarafından farklı yöntemlerle serinletiliyorlar. Kent merkezinde kangal köpeği üretim çiftliği bulunan Hüseyin Yıldız, kangal köpeklerini Yıldız ırmağında yüzdürerek serinletiyor. Kangal köpeklerinin yüzme yeteneğini de geliştirmeye çalışan Uzman kangal üreticisi ve eğitmeni Yıldız, vatandaşlara yaz aylarında kangal köpeklerini seyahat ettirmeyin uyarısında bulundu.

Kangal köpeklerini gruplar halinde ırmağa taşıyarak, serinlemeleri için ırmakta yüzdürdüklerini belirten Uzman kangal üreticisi ve eğitmeni Yıldız, " Hava sıcaklıkları bu yıl çok sert geçiyor, bunaltıcı bir sıcak var. Kangal ırklarımızı hava sıcaklığının 41 dereceye kadar çıkması bunalttı. Dolayısıyla kangallarımızı serinletebilmek için hem kendi zamanımızdan taviz veriyoruz hem de buralara geliyoruz. Kangallarımızı gruplar halinde ırmağa taşıyarak burada yüzdürüyoruz. Kangallarımızı serinletmenin yollarını arıyoruz. Kangal ırkı serin havaların en sağlam ırkıdır. Dolayısıyla kangallarımızın mutluluklarını biz ortak paylaşıyoruz " dedi.

Yaz aylarında kangal ırkı köpeklerin sevkinin yapılmasının ölümle sonuçlanabileceğini belirten Uzman kangal üreticisi ve eğitmeni Yıldız, "Kangal köpeği sıcak iklimlerde rahatsız olur, çok su ihtiyacı duyar. Onun için bizde böyle yerlere gelip tertemiz su içerisinde hem yüzdürüyoruz hem de suya yatkınlıklarını arttırıyoruz. Sivas kangallarının bu mevsimlerde taşınmasına engel olmaya çalışalım. Güneydoğu bölgesi, Ege bölgesi gibi sıcak iklimlere mümkün mertebe sevkini yapmayın. Kangallarımızın uyum dönemi geçti, kangal ırkı sıcak iklime çok dayanıklı bir ırk değil. Zamanında kangalların sevkini yapmadıysanız, yaz aylarında sevklerini mümkün mertebe yapmayın. Kangallar, bu gün çok ağır şartlarla karşı karşıya gelip, görevini yapamayacak hale gelebilir. Ölümlere doğru da götürebilir. Kangalları koruyabilmenin en iyi yolu katı gıdalardan vazgeçmek. Sıcağa göre de hayvanların beslenme kültürünü mümkün mertebe değiştirin " şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA