Dünyaca ünlü isimlerle canlı yayında buluştu Türkiye'nin 'Supermodel'i Tülin Şahin, dünyaca ünlü Çek model Petra Nemcova'nın kendi vakfı All Hands and Hearts için yaptığı canlı yayına katıldı. Şahin, Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla ilgili mücadelesini anlatırken, "Ülkemle gurur duyuyorum" dedi.

Vakıf için önceki akşam yapılan yayına, akademisyenler, profesörler, araştırmacılar ve doktorların yanı sıra efsane prodüktör/sanatçı Quincy Jones, şarkıcı Nicole Scherzinger, şarkıcı Sheryl Crow, 11 Dünya Sörf Ligi şampiyonluğu bulunan Kelly Slater, dünyaca ünlü top modeller; Isabeli Fontana (Brezilya), Blanca Padilla (İspanya), Olga Kurylenko (Fransa) ile Tülin Şahin konuk olarak katıldı. Yaklaşık üç saat süren yayında dünyaca ünlü katılımcılar, 'yeni normal' ve 'yeni dünya' hakkındaki görüşlerini dile getirdi. Yayının ev sahibi Nemcova, takipçilerini ve destekçilerini konuklarıyla bilgilendirirken, vakıf için de bağış topladı.





'Dünya ilk defa birlik oldu'





Yayına katılan tüm konuklara, "Yeni dünya için dileğiniz nedir?" sorusu yöneltildi. Şahin bu soruya, "Umarım farkındalığı artmış yeni bir dünya ile tanışırız. Şu an eskisinden daha çok birleşmiş durumdayız. Bu olayın en güzel tarafı… Bu olay bizi din, dil, ırk ayrımı olmadan, çok güzel birleştirdi. Birbirimize ne kadar ihtiyacımız olduğunu bir kez daha anladık. Dünya ilk defa çok güzel birlik oldu" cevabını verdi.