Dünyaca Ünlü Eski Manken Cindy Crawford, Kimselere Aldırmadan Eşiyle Öpüştü

Dünyaca ünlü eski manken Cindy Crawford ile eşi Rande Gerber, önceki gün New York sokaklarında görüntülendi.

BOL BOL SARILIP ÖPÜŞTÜLER

Birlikte alışverişe çıkan Cindy Crawford-Rande Gerber çifti, arabalarının gelmesini beklerken etraftaki bakışlara aldırmadan bol bol sarılarak öpüştü. 1998'de evlenen, 19 yıldır bitmeyen bir aşkla birbirlerine bağlı kalan 51 yaşındaki Crawford ile 55 yaşındaki Gerber'in, Kaia ve Presley adında iki çocuğu bulunuyor.

İkili böyle görüntülendi;











