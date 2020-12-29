Dünyaca ünlü Çinli piyanist Fu Song Kovid-19'dan öldü
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Dünyaca ünlü Çinli piyanist Fu Song Kovid-19'dan öldü

29.12.2020 21:57 | Son Güncelleme: 29.12.2020 22:00
Dünyaca ünlü Çinli piyanist Fu Song Kovid-19'dan öldü

Dünyaca ünlü Çinli piyanist Fu Song, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Dünyaca ünlü Çinli piyanist Fu Song, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

BBC'nin haberine göre, Fu'nun ölümü, İngiltere'de Kraliyet Müzik Koleji Profesörü ve Fu'nun öğrencisi Cianing Kong tarafından duyuruldu.

Kovid-19'a yakalanan Fu'nun, 1950'lerden bu yana yaşadığı Londra'da 86 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.

Çin'de 1934'te seçkin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Fu, kariyerinin başında Şanghay Semfoni Orkestrası'nın kurucusu İtalyan şef Mario Paci ile çalışmıştı.

Avrupa'da müzik eğitimi almak için 19 yaşında Çin'den ayrılan ve Varşova'ya giden Fu, burada Chopin yarışmasında ödül kazanarak uluslararası üne kavuşmuştu.

Fu, 1959'da Londra'ya yerleşmiş, Avrupa ve ABD'de solo performanslar sergilemişti.

Ünlü piyanistin ebeveynleri, Çin'de Kültür Devrimi sırasında baskıya uğrayarak 1966'da intihar etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

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