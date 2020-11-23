Dünyaca ünlü Azerbaycanlı kick boksçu Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine transfer oldu
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Dünyaca ünlü Azerbaycanlı kick boksçu Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine transfer oldu

23.11.2020 22:52 | Son Güncelleme: 23.11.2020 23:37

Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman, kadrosuna yeni isimler katmaya devam ediyor. Reyting rekorları kıran diziye son olarak, kick boks dünyasının popüler isimlerinden Azerbaycanlı Zabit Samedov transfer oldu.

Kuruluş Osman dizisi ikinci sezonunda sürpriz isimleri ekrana getirmeye devam ediyor. Dizinin dikkat çeken yeni transferi, dünyaca ünlü Azerbaycanlı kick boksçı Zabit Samedov oldu. Samedov, dizinin bu çarşamba yayınlanacak 35'inci bölümünde ilk kez seyirci karşısına çıkacak.

MEHMET BOZDAĞ SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN DUYURDU

Zabit Samedov'un "Kuruluş Osman" kadrosunda yer alması özellikle Türk dünyasında heyecan yaratırken, ünlü kick boksçunun kadroya katıldığını dizinin yapımcısı, senaryo yazarı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesaplarından şu sözlerle duyurdu:

Dünyaca ünlü Azerbaycanlı kick boksçu Zabit Samedov Kuruluş Osman dizisine transfer oldu

"Tüm dünyada başarılarıyla göğsümüzü kabartan Azerbaycanlı kick boks ustası Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine katıldı. Can Azerbaycan'a selam olsun. Ordularımız Muzaffer olsun"

Dünyaca ünlü Azerbaycanlı kick boksçu Zabit Samedov Kuruluş Osman dizisine transfer oldu
Dünyaca ünlü Azerbaycanlı kick boksçu Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine transfer oldu

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Haber Yorumları (4)
DAVUT: cok iyi bir dövüşçü profy
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BÜTÜN TÜRK ÜLKELERİNDEN OYUNCU OLMALI: Bu dizide bütün Türk ülkelerinin önemli isimlerine en az birer rol verseler ve dizi hep böyle devam etse, hem o ülkelere olan satış ve izlenme oranı artar, hem de ülkemiz adına inanılmaz bir olumlu etki alanı oluşturur. Siz bilirsiniz. . . .
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ACUN: Yeni bir cüneyt doğuyor desene Kahrolsun kahbe bizans
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