Dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda kısıtlamasız ilk cumartesi gününde yoğunluk yaşandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda kısıtlamasız ilk cumartesi gününde yoğunluk yaşandı

Dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda kısıtlamasız ilk cumartesi gününde yoğunluk yaşandı
Anadolu Ajansı / Bahri Aşık - Haberler | Güncel

Aydın'ın Didim ilçesindeki dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününde yoğunluk gözlendi.

Aydın'ın Didim ilçesindeki dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününde yoğunluk gözlendi.

Güzel havayı değerlendirmek isteyenler, ilçede deniz kenarlarına gitmeyi tercih etti.

Didimliler ve çevre ilçelerden gelenler, öğle saatlerinden itibaren plajda yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 27 dereceye kadar yükseldiği ilçede, bazı tatilciler su sporlarıyla eğlenirken bazıları da plajda çocuklarıyla oynadı.

Plajdaki hareketlilik işletmecileri de sevindirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahri Aşık

Kısıtlamasız ilk cumartesinde İstanbullular sahillere akın etti, trafik durma noktasına geldi
Kısıtlamasız ilk cumartesinde İstanbullular sahillere akın etti, trafik durma noktasına geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hasan Polatkan İbrahim Aydemir Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin Bergen Şevval Sam Burak Sergen Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Fatih Terim Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda kısıtlamasız ilk cumartesi gününde yoğunluk yaşandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 17:18:45. #1.14#

title