Zorla askere almak için üstüne atladılar, hikayenin sonu çok tuhaf bitti

Ukrayna'daki seferberlik baskısının sürdüğü bir dönemde, bir erkek Odessa'da asker alımı ekiplerinden kurtularak zorunlu hizmetten kaçmayı başardı. Olayda saldırı esnasında ceketini kaybeden şahıs, kısa bir arbede sonrası tutuklanmaktan ve cepheye götürülmekten kurtuldu.

SES GETİREN GÖRÜNTÜ

Görüntülere göre, askerlik çağındaki erkekleri tespit etmek için kent sokaklarında devriye gezen "seferberlik görevlileri" ile karşılaşan adam kısa süreli itilaf yaşadı. Mücadele sırasında ceketini yere düşüren adam, çabucak toparlanarak kalabalıktan faydalanıp uzaklaştı ve kayıt merkezine götürülmekten son anda kaçtı. Bu tür bireysel direnişler social medyada geniş yer bulurken Ukrayna'daki askerlikten kaçma eğiliminin artışını yansıtıyor.

UKRAYNA'DA SEFERBERLİK BASKISI KATMERLENİYOR

Rusya'nın 2022'de başlattığı tam ölçekli işgalin ardından Ukrayna ordusu personel ihtiyacını karşılamakta zorlanıyor. Bu durum, ülke genelinde zorunlu askerlik çağrılarının ve asker toplama ekiplerinin sokağa çıkmasına neden oldu. Yeni yasalarla, 25 ila 60 yaş arasındaki erkekler seferberlik için elektronik kayda alınmak zorunda ve kayıtlı olmayanlar sistematik olarak aranıyor. Birçok erkek saklanıyor, evlere çekiliyor ya da devletin "askere alma ekiplerinden" kaçmak için yollar arıyor.