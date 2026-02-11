Haberler

Zorla askere almak için üstüne atladılar, hikayenin sonu çok tuhaf bitti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Odessa'da sokakta asker alım ekipleriyle karşılaşan bir erkek, çıkan arbede sırasında ceketini kaybetti; kısa süreli boğuşmanın ardından ekiplerin elinden kurtularak olay yerinden kaçtı ve cepheye götürülmekten son anda sıyrıldı.

  • Ukrayna'da askerlik çağındaki bir erkek, Odessa'da seferberlik görevlilerinden kaçarak zorunlu askerlikten kurtuldu.
  • Ukrayna'da 25 ila 60 yaş arası erkekler seferberlik için elektronik kayda alınmak zorunda ve kayıtlı olmayanlar aranıyor.
  • Ukrayna ordusu, Rusya'nın 2022'de başlattığı işgal sonrası personel ihtiyacını karşılamakta zorlanıyor.

Ukrayna'daki seferberlik baskısının sürdüğü bir dönemde, bir erkek Odessa'da asker alımı ekiplerinden kurtularak zorunlu hizmetten kaçmayı başardı. Olayda saldırı esnasında ceketini kaybeden şahıs, kısa bir arbede sonrası tutuklanmaktan ve cepheye götürülmekten kurtuldu.

SES GETİREN GÖRÜNTÜ

Görüntülere göre, askerlik çağındaki erkekleri tespit etmek için kent sokaklarında devriye gezen "seferberlik görevlileri" ile karşılaşan adam kısa süreli itilaf yaşadı. Mücadele sırasında ceketini yere düşüren adam, çabucak toparlanarak kalabalıktan faydalanıp uzaklaştı ve kayıt merkezine götürülmekten son anda kaçtı. Bu tür bireysel direnişler social medyada geniş yer bulurken Ukrayna'daki askerlikten kaçma eğiliminin artışını yansıtıyor.

UKRAYNA'DA SEFERBERLİK BASKISI KATMERLENİYOR

Rusya'nın 2022'de başlattığı tam ölçekli işgalin ardından Ukrayna ordusu personel ihtiyacını karşılamakta zorlanıyor. Bu durum, ülke genelinde zorunlu askerlik çağrılarının ve asker toplama ekiplerinin sokağa çıkmasına neden oldu. Yeni yasalarla, 25 ila 60 yaş arasındaki erkekler seferberlik için elektronik kayda alınmak zorunda ve kayıtlı olmayanlar sistematik olarak aranıyor. Birçok erkek saklanıyor, evlere çekiliyor ya da devletin "askere alma ekiplerinden" kaçmak için yollar arıyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i ağlatan sözler

Erdoğan'dan kıyafeti yüzünden aşağılanan başkanı ağlatan sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları ilk kez duyurdu! Depremzedelere faizsiz ev fırsatı

Erdoğan detayları ilk kez duyurdu! Depremzedelere faizsiz ev fırsatı
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erzurum'dan Ankara'ya tarifeli uçakla geldi

Çiçeği burnunda bakan, koltuğa oturmadan gönülleri fethetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tepkilerin odağındaki TÜVTÜRK'te bir skandal daha: Vatandaş video çekip isyan etti

TÜVTÜRK'te bir skandal daha: Vatandaş o anları kayda alıp isyan etti
Pedofili skandalı büyüyor! Pilotu uçuş öncesi yaka paça aldılar

Skandal büyüyor! Uçak kalkmaya hazırlanırken pilotu gözaltına aldılar
Hayatını kaybeden genç oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın son paylaşımı

Hayatını kaybeden genç oyuncunun son paylaşımı
Elindekini gören şaşıp kalıyor! Icardi ve Torreira'nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü

Icardi ve Torreira'nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü
Tepkilerin odağındaki TÜVTÜRK'te bir skandal daha: Vatandaş video çekip isyan etti

TÜVTÜRK'te bir skandal daha: Vatandaş o anları kayda alıp isyan etti
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama
Rihanna'yı markette gören kadın şaşkınlığını gizleyemedi

Rihanna'yı markette gören kadın şaşkınlığını gizleyemedi