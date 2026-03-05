Haberler

Zohran Mamdani, Türkiye'de programa katılacak

Zohran Mamdani, Türkiye'de programa katılacak
Güncelleme:
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Oğuzhan Uğur'un Mevzular Açık Mikrofon programına katılacak.

Oğuzhan Uğur, Mevzular Açık Mikrofon programına New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin konuk olacağını açıkladı.

MAMDANİ, OĞUZHAN UĞUR'UN PROGRAMINA KONUK OLACAK

New York'un ilk Müslüman belediye başkanı seçilerek dünya genelinde büyük dikkat çeken Zohran Mamdani, Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon programına katılacak.

ABD siyasetinin en genç ve etkili figürlerinden biri olan Mamdani, programda gençlerin ve katılımcıların sorularını yanıtlayarak küresel siyasetten yerel yönetim modellerine kadar pek çok konuda görüşlerini paylaşacak.

