Zirveye damga vuracak görüntüler! Trump ile Macron bilek güreşine tutuştu

Zirveye damga vuracak görüntüler! Trump ile Macron bilek güreşine tutuştu
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Gazze'deki ateşkese ilişkin zirve için Mısır'a gelen ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında ilginç anlar yaşandı. Kameraların karşısında poz verirken iki lider bilek güreşine tutuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron, kameraların karşısında bilek güreşine tutuşunca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Hamas ve İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de barış ve ateşkes planında anlaşmasının ardından dünya liderleri Mısır'da bir araya geldi.

Mısır'ın Şarm el Şeyh şehrinde düzenlenecek Gazze zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında olduğu çok sayıda ülke lideri zirve için Mısır'a geldi.

ABD BAŞKANI TRUMP MISIR'DA

ABD Başkanı Donald Trump da İsrail'deki temaslarının ardından Mısır'a ulaştı. Trump zirve öncesi Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

MACRON İLE BİLEK GÜREŞİNE TUTUŞTU

Gazze'deki ateşkese ilişkin zirve için Mısır'a gelen ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında ilginç anlar da yaşandı. Kameraların karşısında poz verirken iki lider bilek güreşine tutuştu.

Mısır'daki Gazze zirvesinde imzalar atıldı! Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri bomba

Trump, Erdoğan'dan uzun uzun bahsetti! Sözleri bomba
Trump, Mısır'da: Müzakerelerde ikinci aşama başladı

Trump'tan Gazze'nin geleceğini yakından ilgilendiren sözler
