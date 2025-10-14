Zirvede detay bitmiyor! Meloni'nin mimikleri yine gündem

Mısır'ın Şarm Eş-Şeyh kentinde Gazze konulu Barış Zirvesi düzenlendi. Zirvedeki tek kadın katılımcı olan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, ABD Başkanı Donald Trump ile fotoğraf çekimi sırasındaki mimikleri dikkat çekti.

MELONİ'NİN MİMİKLERİ YİNE GÜNDEM

Hollanda'nın Lahey kentinde gerçekleştirilen NATO toplantısında ve Rusya-Ukrayna barış süreci için Beyaz Saray'da Avrupalı liderlerle yapılan görüşmelerdeki mimikleriyle gündemde yer alan Meloni, Mısır'daki Gazze Zirvesi'nde de mimikleriyle yine gündeme geldi. Trump ile fotoğraf çektirmeye gelen Meloni'nin göz devirdiği anlar dikkat çekti. İki lider el sıkışırken poz verdikten sonra ayrıldı.

TRUMP: GÜZEL OLDUĞUNU SÖYLEMEME ALINMAZSIN DEĞİL Mİ?

Gazze için niyet beyanı belgesinin imzalanmasının ardından ABD Başkanı Trump açıklamalarda bulundu. Bütün liderlerden tek tek bahseden Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi unutmadı. Trump, Meloni'ye güzel olduğunu söyledi.

Trump, şu ifadeleri kullandı: "ABD'de bir kadına 'güzelsin' dersen, bu siyasi kariyerinin sonu olur ama ben risk alacağım. Senin güzel olduğunu söylememe alınmazsın değil mi? Çünkü güzelsin."

ERDOĞAN'DAN MELONİ'YE: SİGARAYI BIRAKMAN LAZIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meloni ile yaptığı görüşme sırasında kendisine sigarayı bırakması tavsiyesinde bulundu. Görüşmede Meloni, Erdoğan'a nasıl olduğunu sormasının ardından Şarm Eş-Şeyh'e aynı anda geldiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise iyi olduğunu ifade ederek, kendisini iyi gördüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra tercüman aracılığıyla "Sigarayı bıraktırmam lazım" ifadelerini kullandı. Meloni ise gülerek, "Biliyorum, biliyorum" cevabını verdi. Görüşme sırasında odada bulunan İngiltere Başbakanı Kier Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da iki lider arasında geçen samimi sohbete gülerek karşılık verdi.