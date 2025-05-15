Dünyanın gözü bu zirvede! Rus heyeti İstanbul'a ulaştı

Dünyanın gözü bu zirvede! Rus heyeti, İstanbul'a ulaştı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ulusa sesleniş konuşması yaptı

Şara'dan ulusa sesleniş! Erdoğan detayı dikkat çekti
Liselere yeni ders geldi, not verilmeyecek

MEB'den kritik hamle! Yeni ders geldi, not verilmeyecek
AK Parti düğmeye bastı! Örgüt adına işlenen suçlara ayar geliyor

AK Parti süre biterken düğmeye bastı! Yeni tahliyeler yolda

Zincirleme trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meksika'da bir çimento kamyonunun minibüsü sollamaya çalıştığı sırada meydana gelen zincirleme trafik kazasında en az 21 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında en az 21 kişi hayatını kaybetti. Olay, Çarşamba sabahı Puebla eyaletinde Cuacnopalan ile Oaxaca arasındaki otoyolda gerçekleşti.

18 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yerel yetkili Samuel Aguilar Pala'nın açıklamasına göre, üç aracın karıştığı kazada 18 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 3 kişi ise hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan çok sayıda kişi ise tedavi altına alındı.

KAMYON MİNİBÜSÜ SOLLAMAYA KALKTI

Yerel basın, kazaya bir kamyon, bir yolcu otobüsü ve bir minibüsün karıştığını bildirdi. La Jornada gazetesinin haberine göre, kaza, bir çimento kamyonunun minibüsü sollamaya çalıştığı sırada meydana geldi. Karşı şeride geçen kamyon önce otobüse çarptı, ardından bir ulaşım minibüsüyle kafa kafaya çarpışarak uçuruma yuvarlandı ve alev aldı.

Bir yerel gazetecinin sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, uçurumdan yükselen yoğun duman ve yol kenarındaki bariyerin büyük bir kısmının kopmuş olduğu görüldü.

ÜLKE KAZALARLA GÜNDEMDE

Meksika'da son yıllarda otoyollarda birçok ciddi trafik kazası meydana geldi. Şubat ayında, ülkenin güneyindeki Tabasco eyaletinde yaşanan otobüs kazasında da çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

Zincirleme trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal: Suçlu muamelesi yapmak doğru olmaz

AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal
Metin Arolat'ın otopsi raporu açıklandı! Kanındaki bulgular şok etkisi yarattı

Metin Arolat'ın ölüm sebebi belli oldu! Otopsi raporu şoke etti
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Galatasaray ile Trabzonspor bir maç daha yapacak

Galatasaray ile Trabzonspor bir maç daha yapacak
Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu

Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.