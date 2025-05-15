Zincirleme trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti

Meksika'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında en az 21 kişi hayatını kaybetti. Olay, Çarşamba sabahı Puebla eyaletinde Cuacnopalan ile Oaxaca arasındaki otoyolda gerçekleşti.

18 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yerel yetkili Samuel Aguilar Pala'nın açıklamasına göre, üç aracın karıştığı kazada 18 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 3 kişi ise hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan çok sayıda kişi ise tedavi altına alındı.

KAMYON MİNİBÜSÜ SOLLAMAYA KALKTI

Yerel basın, kazaya bir kamyon, bir yolcu otobüsü ve bir minibüsün karıştığını bildirdi. La Jornada gazetesinin haberine göre, kaza, bir çimento kamyonunun minibüsü sollamaya çalıştığı sırada meydana geldi. Karşı şeride geçen kamyon önce otobüse çarptı, ardından bir ulaşım minibüsüyle kafa kafaya çarpışarak uçuruma yuvarlandı ve alev aldı.

Bir yerel gazetecinin sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, uçurumdan yükselen yoğun duman ve yol kenarındaki bariyerin büyük bir kısmının kopmuş olduğu görüldü.

ÜLKE KAZALARLA GÜNDEMDE

Meksika'da son yıllarda otoyollarda birçok ciddi trafik kazası meydana geldi. Şubat ayında, ülkenin güneyindeki Tabasco eyaletinde yaşanan otobüs kazasında da çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.