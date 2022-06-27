Zimbabve Merkez Bankası yüzde 120 faiz artırımına gitti

Zimbabve'de Merkez Bankası politika faizini yüzde 80'den yüzde 200'e yükseltti.

Merkez Bankası, bu kararı Haziran'da aylık enflasyonun yüzde 30,7, yıllık enflasyonun da yüzde 191,6'a yükselmesinin ardından aldı.

Zimbabve bu kararla, bu yıl toplamda 14 bin baz puanla küresel çapta en fazla faiz artırımına giden ülke oldu.

Zimbabve Merkez Bankası Başkanı John Mangudya enflasyondaki artışın tüketici talebi ve güvenine sekte vurduğuna dikkat çekti ve enflasyonun kontrol altına alınamaması halinde son iki yıldaki ekonomik kazanımların kaybedileceği uyarısında bulundu.

Zimbabve doları bu yıl ABD doları karşısında yüzde 69 değer kaybetti.

Bu arada Zimbabve Maliye Bakanı Mthuli Ncube, enflasyonla mücadele kapsamında beş yıl süreyle çoklu para birimi uygulamasının devam edeceğini ve ABD dolarının resmi para birimi haline geleceğini açıkladı.

Zimbabve'de aylık enflasyonun 2008'de yüzde 79 milyara çıkması üzerine 2009'da ülkenin yerli para birimi terk edilmiş ağırlıklı olarak ABD doları ve diğer para birimleri kullanılmaya başlanmıştı.

2009'da 100 trilyon Zimbabve dolarının değeri 40 cent'e eşitti.

2019'da Zimbabve yeniden kendi para birimini kullanmaya başladı ancak bu para da dolar karşısında hızla değer kaybetti.