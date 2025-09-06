Haberler

Zelenskiy, Yabancı Askerlerin Ukrayna'ya Konuşlandırılmasını Görüşüyor

Zelenskiy, Yabancı Askerlerin Ukrayna'ya Konuşlandırılmasını Görüşüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, binlerce yabancı askerin ülkesine konuşlandırılması konusunda Avrupalı ortaklarıyla görüşmeler yaptıklarını açıkladı.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesine binlerce yabancı askerin konuşlandırılmasına ilişkin Avrupalı ortaklarıyla görüşmeler yürüttüklerini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Ujgorod kentinde Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. Bir gazetecinin 'Ukrayna'da 10 bin yabancı askerin konuşlandırılacağı' iddiasıyla ilgili soruya Zelenskiy, "Rakamdan bahsetmeyeceğim ancak tüm bunları görüştüğümüz önemli. Evet, kesinlikle birlikler halinde değil, binler halinde olacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Vergi memuru bilgisayar ekranını paylaştı, ekrandaki detay tartışma yarattı

Vergi memurunun bilgisayar ekranındaki detay tartışma yarattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jason Denayer Galatasaray'ın ezeli rakibine transfer oluyor

Eski Galatasaraylı, Süper Lig devine transfer oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.