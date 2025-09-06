Zelenskiy, Yabancı Askerlerin Ukrayna'ya Konuşlandırılmasını Görüşüyor

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesine binlerce yabancı askerin konuşlandırılmasına ilişkin Avrupalı ortaklarıyla görüşmeler yürüttüklerini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Ujgorod kentinde Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. Bir gazetecinin 'Ukrayna'da 10 bin yabancı askerin konuşlandırılacağı' iddiasıyla ilgili soruya Zelenskiy, "Rakamdan bahsetmeyeceğim ancak tüm bunları görüştüğümüz önemli. Evet, kesinlikle birlikler halinde değil, binler halinde olacak" dedi.