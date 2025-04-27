Kanada'da araç kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ülke şokta! Araç kalabalığın arasına daldı, çok sayıda ölü var
İran'daki patlamada ölü sayısı 25'e yükseldi

Komşuyu sarsan patlama! Bilanço her dakika ağırlaşıyor
Ahmet Ercan: 6,2'lik depremin etkisi bitti

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan İstanbullulara müjde gibi haber
Naci Görür'ü küplere bindiren iddia: O terbiyesizin izini bulacağım

Naci Görür'ü küplere bindiren iddia: O terbiyesizi bulacağım

Zelenskiy ve Starmer, İtalya'da Koşulsuz Ateşkes İçin Görüştü

Zelenskiy ve Starmer, İtalya'da Koşulsuz Ateşkes İçin Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya'da bir araya gelerek adil ve kalıcı barış için koşulsuz ateşkesin sağlanması gerektiğini vurguladılar.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya'da bir araya geldi. Zelenskiy, Starmer ile görüşmesi hakkında, "Koşulsuz ateşkes havada, denizde ve karada sağlanmalı" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze töreni sırasında Roma'da bir görüşme yaptı. İkili görüşmede, Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barış için atılan adımları ele aldı. Starmer ve Zelenskiy, gelecek adımları diğer ortaklarla planlama ve tekrar bir araya gelme konusunda mutabakata vardı.

Zelenskiy, Starmer ile görüşmesi hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koşulsuz ateşkesin sağlanması ve güvenlik garantilerini ele aldıklarını belirterek, "Koşulsuz ateşkes havada, denizde ve karada sağlanmalı. Güvenilir güvenlik garantileriyle adil bir barışın tesisi yolunda ilk adım olmalıdır. Ancak güçlü garantiler kalıcı barışı sağlayabilir ve insan hayatını koruyabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.