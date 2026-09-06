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Zelenskiy: Savaşı Hızlandırmak İstiyoruz

Zelenskiy: Savaşı Hızlandırmak İstiyoruz
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Zelenskiy, ABD temsilcileriyle görüşme öncesi yapıcı tutum sergilediklerini, barış ve güvenlik garantileri için hazır olduklarını, savaşın onurlu bir şekilde sona ermesini hızlandırmak istediklerini belirtti.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Ukrayna her zaman yapıcı bir tutum sergiledi. Savaşın sona ermesini mümkün olduğunca hızlandırmak istiyoruz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile bugün yapacağı görüşmeden önce sanal medya hesabından açıklamada bulundu. Müzakere heyetiyle bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Zelenskiy, "ABD Başkanı'nın temsilcileriyle yapılacak görüşme öncesinde müzakere heyetimizle bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Görüşmeye hazırız. Ukrayna her zaman yapıcı bir tutum sergiledi ve bundan sonra da böyle davranmaya devam edecek. Savaşın sona ermesini mümkün olduğunca hızlandırmak istiyoruz. Barışa ve güvenlik garantilerine ihtiyaç var. Savaş sonrası barışın onurlu bir nitelik taşıması gerekiyor. Önerilerimiz hazır. Koordineli, esaslı ve gerçekçi bir şekilde çalışmak büyük önem taşıyor. Yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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