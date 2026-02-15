Haberler

Zelenskiy: Ukrayna, gerçek barışı getirecek bir anlaşmaya hazır

Zelenskiy: Ukrayna, gerçek barışı getirecek bir anlaşmaya hazır
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamada, savaşın sona erdirilmesi için gerçek barışı sağlayacak bir anlaşmaya hazır olduklarını belirtti. Diplomasi çabalarının sürdüğünü vurgulayan Zelenskiy, Rusya'nın tavizleri konusunda yalnızca Ukrayna’nın gündeme geldiğini söyledi.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Savaşın sona erdirilmesi için gerçek barışı sağlayabilecek bir anlaşma imzalamaya hazırız" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 62'nci Münih Güvenlik Konferansı kapsamında düzenlenen güvenlik konulu panelde yaptığı konuşmasında, Rusya- Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri değerlendirdi. Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi için diplomasi çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Savaşın bitirilmesi için gerçek barışı sağlayabilecek bir anlaşmanın yapılması gerektiğini belirten Zelenskiy, " Ukrayna, müzakerelerin başarılı olması için her şeyi, gerçekten her şeyi yapacak. Ukrayna, bizim için Avrupa için gerçek barışı getirecek bir anlaşmaya hazırdır ve bu savaşın sona erdirilebileceğinden eminim" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Avrupa'nın üçlü müzakereler masasında yer almamasının doğru olmadığını kaydederek, "Amerikalılar sık sık tavizler konusunu gündeme getiriyor. Maalesef bu tavizler, çoğu zaman Rusya değil sadece Ukrayna bağlamında tartışılıyor" diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'da yeni toprakları işgal etmek istediğini öne süren Zelenskiy, "Putin kendini bir kral olarak görüyor olabilir ama aslında savaşın kölesidir. Rusya, Ukrayna'da ilerlediği her kilometre toprak için büyük kayıplar verdi. Rus ordusu için bir metre toprağın bedeli 156 askerdir. Savaş, beklemediğimiz kötülük biçimlerini ortaya çıkarıyor ve ne kadar uzun sürerse saldırgan o kadar çok kaynak elde eder" açıklamasında bulundu.

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'da enerji altyapısını ağırlıklı olarak hedef almaya devam ettiğini de vurgulayarak, Ukrayna'da, Rus saldırılarından zarar görmemiş tek bir elektrik santrali kalmadığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
