Haberler

Zelenskiy'den 'barış planı' açıklaması

Zelenskiy'den 'barış planı' açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 'Ukrayna Diplomatik Hizmet Günü' etkinliğinde, ABD ile yapılan müzakereler çerçevesinde savaşı sona erdirmek için 20 maddelik bir planın mevcut olduğunu açıkladı. Zelenskiy, planın mükemmel olmamakla birlikte anlamlı olduğunu vurguladı.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "20 maddelik bir plan var. Muhtemelen mükemmel değil, ama bir plan mevcut" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiyi, ' Ukrayna Diplomatik Hizmet Günü' dolayısıyla başkent Kiev'de, Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen etkinlikte konuştu. Zelenskiy, savaşın sürdüğü ülkeye verdiği hizmetler nedeniyle Ukraynalı diplomatlara teşekkür ederek, ülkesine olan küresel desteğe dikkat çekti. Zelenskiy, " Ukrayna, kendi uzun tarihi boyunca ilk kez neredeyse tüm dünyayı birleştirmeyi başardı" ifadelerini kullandı.

ABD'nin, savaşı sona erdirmek için geçen ay hazırladığı barış planı üzerinde müzakerelerin devam ettiğini aktaran Zelenskiy, "Bu savaşı sona erdirmek için verimli ve anlamlı bir müzakere sürecinin içinde bulunmamız çok önemli ve bu, her şeyden önce stratejik ortağımız Amerika ile yapılan görüşmelerdir" diye konuştu.

Zelenskiy, savaşın bitirilmesi için ABD'de son 3 gün boyunca Ukrayna heyetinin de katılımıyla barış görüşmeleri yapıldığını söyledi. Zelenskiy, "Bence ilk taslaklar için yapabileceğimiz her şey zaten yapıldı. 20 maddelik bir plan var. Muhtemelen mükemmel değil, ama bir plan mevcut" açıklamasında bulundu.

ABD heyetinin, Rusya'nın temsilcileri ile görüşmeleri sürdüreceğini kaydeden Zelenskiy, "Öncelikle Ukrayna için, Ukraynalılar için, onurlu bir barışla bu savaşı sonlandırmalıyız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Şile Belediyesi'ne operasyon! 23 şüpheli gözaltına alındı

Bir belediyeye daha operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü

Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! 8 gün sonra katılacakları orduyu vurdular

Sınırda büyük çatışma! 8 gün sonra katılacakları orduyu vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede

Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede
Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızı artık sokaklarda yaşıyor

Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızıydı! Artık sokaklarda yaşıyor
Teröristbaşı Öcalan'dan Mazlum Abdi'ye Türkiye mektubu: İçinizdeki yabancıları ayıklayın

Öcalan'dan Mazlum Abdi'ye kritik mektup: Derhal içinizden ayıklayın
Dava dosyasına girdi! Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında olay diyalog

Olay yazışma dosyaya girdi: Nice senelere koca...
Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede

Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede
Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı

Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı
Rafa Silva, Fenerbahçe derbisinde de oynamayacak

Olay adam Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? İşte yanıtı
title