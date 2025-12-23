Zelenskiy'den 'barış planı' açıklaması

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "20 maddelik bir plan var. Muhtemelen mükemmel değil, ama bir plan mevcut" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiyi, ' Ukrayna Diplomatik Hizmet Günü' dolayısıyla başkent Kiev'de, Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen etkinlikte konuştu. Zelenskiy, savaşın sürdüğü ülkeye verdiği hizmetler nedeniyle Ukraynalı diplomatlara teşekkür ederek, ülkesine olan küresel desteğe dikkat çekti. Zelenskiy, " Ukrayna, kendi uzun tarihi boyunca ilk kez neredeyse tüm dünyayı birleştirmeyi başardı" ifadelerini kullandı.

ABD'nin, savaşı sona erdirmek için geçen ay hazırladığı barış planı üzerinde müzakerelerin devam ettiğini aktaran Zelenskiy, "Bu savaşı sona erdirmek için verimli ve anlamlı bir müzakere sürecinin içinde bulunmamız çok önemli ve bu, her şeyden önce stratejik ortağımız Amerika ile yapılan görüşmelerdir" diye konuştu.

Zelenskiy, savaşın bitirilmesi için ABD'de son 3 gün boyunca Ukrayna heyetinin de katılımıyla barış görüşmeleri yapıldığını söyledi. Zelenskiy, "Bence ilk taslaklar için yapabileceğimiz her şey zaten yapıldı. 20 maddelik bir plan var. Muhtemelen mükemmel değil, ama bir plan mevcut" açıklamasında bulundu.

ABD heyetinin, Rusya'nın temsilcileri ile görüşmeleri sürdüreceğini kaydeden Zelenskiy, "Öncelikle Ukrayna için, Ukraynalılar için, onurlu bir barışla bu savaşı sonlandırmalıyız" dedi.