Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Zaporijya nükleer santralinin çatısına patlayıcıya benzeyen maddeler yerleştirdiğine dair istihbarat aldıklarını açıkladı. Zelenskiy, nükleer santralin dünya için bir tehdit olduğunu ve Rusya'nın tek tehlike kaynağı olduğunu belirtti.

- Zelenskiy: " Rusya, Zaporijya nükleer santralinin çatısına patlayıcıya benzeyen maddeler yerleştirdi"

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Rus ordusunun Zaporijya nükleer santralinin çatısına patlayıcıya benzeyen maddeler yerleştirdiğine dair istihbaratımızdan bilgi aldık" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından video mesaj paylaştı. Rusya'nın kontrolünde bulunan Zaporijya Nükleer Santralindeki değerlendiren Zelenskiy, "Radyasyon dünyadaki herkes için bir tehdittir ve nükleer santral herhangi bir radyasyon olayından tamamen korunmalıdır. Bugün, Rus birliklerinin Zaporijya Nükleer Santrali topraklarının ve tesislerinin tam kontrolünü ele geçirmesinin üzerinden tam 16 ay geçti" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, "Ülkeler, tam olarak neler olup bittiğini ve kimin suçlanacağını bilmek için kendi istihbaratına ve diğer yeteneklerine sahiptir. İstihbaratımızdan, Rus birliklerinin Zaporiiya Nükleer Santralinin birkaç güç ünitesinin çatısına patlayıcıya benzeyen maddeler yerleştirdiğine dair bilgi aldık. Belki tesise bir saldırıyı simüle etmek için ya da başka bir senaryoları vardır. Ama her halükarda dünya Zaporijya Nükleer Santrali için tek tehlike kaynağının Rusya olduğunu ve başka hiç kimsenin olmadığını görüyor" şeklinde konuştu.

Haziran ayında Kakhovka hidroelektrik santralinin vurulmasını hatırlatan Zelenskiy, "Ne yazık ki Kakhovka hidroelektrik santraline yönelik terör saldırısına zamanında ve geniş çaplı bir yanıt verilmedi. Bu da Kremlin'i yeni kötülükler yapmaya teşvik edebilir. Bunu durdurmak dünyadaki herkesin sorumluluğudur, radyasyon herkesi etkilediği için kimse kenara çekilemez" dedi.