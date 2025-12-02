Haberler

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı İçin Barış Planını Duyurdu
Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandıracak barış planının geliştirildiğini açıkladı. ABD'de yapılan görüşmelerde Ukrayna'nın temel konularının ele alındığı belirtildi.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sonlandıracak barış planının geliştirildiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Washington yönetiminin Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için hazırladığı barış planına ilişkin görüşmelerin ABD'de yapıldığını belirtti. ABD'deki toplantılara katılan Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un başkanlığındaki heyeti kabul ederek kendilerinden bilgi aldığını kaydeden Zelenskiy, telefonda konuşulamayan konuları yüz yüze görüştüklerini aktardı.

Umerov'un ABD'li yetkililerle barış planına ilişkin çalıştığını ve görüşmelerde Ukrayna için temel konular hakkında ABD tarafını bilgilendirdiğini vurgulayan Zelenskiy, "Çalışmalar, Cenevre Belgesi'ne dayanıyordu ve bu belge daha sonra geliştirildi" dedi.

Kendisinin de Avrupa'da son iki günde yaptığı görüşmeler hakkında heyeti bilgilendirdiğini ifade eden Zelenskiy, "Rusların, Amerikan tarafıyla yapacakları görüşmelere hazırlık olarak yeni dezenformasyon kampanyaları başlattığını belirtmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
