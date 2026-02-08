UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, " Rusya, bu savaşı yakın gelecekte sona erdirmeye hazır olduğunu göstermiyor" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın, ülkesine dün sabah yaklaşık 40 füze ve 400'den fazla insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini bildirdi. Zelenskiy, saldırılarda enerji altyapısının hedef alındığını belirterek, "Maalesef enerji tesislerinde önemli hasar meydana geldi ve bu durum neredeyse tüm ülkenin enerji durumunu etkiledi. Önemli elektrik kesintileri meydana geldi" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın savaşı bitirmek istemediğini kaydeden Zelenskiy, "Rusya, bu savaşı yakın gelecekte sona erdirmeye hazır olduğunu göstermiyor. Rusya, hem cephe açısından hem de bu tür büyük çaplı saldırılarla Ukrayna'nın adeta yıkımı politikasını sürdürüyor" açıklamasında bulundu.