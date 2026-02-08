Haberler

Zelenskiy: Rusya, bu savaşı yakın gelecekte sona erdirmeye hazır olduğunu göstermiyor

Zelenskiy: Rusya, bu savaşı yakın gelecekte sona erdirmeye hazır olduğunu göstermiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine düzenlediği saldırılarla savaşın sona ermesi için herhangi bir niyet göstermediğini belirtti. Saldırılar sonucunda enerji altyapısında ciddi hasar meydana geldi.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, " Rusya, bu savaşı yakın gelecekte sona erdirmeye hazır olduğunu göstermiyor" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın, ülkesine dün sabah yaklaşık 40 füze ve 400'den fazla insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini bildirdi. Zelenskiy, saldırılarda enerji altyapısının hedef alındığını belirterek, "Maalesef enerji tesislerinde önemli hasar meydana geldi ve bu durum neredeyse tüm ülkenin enerji durumunu etkiledi. Önemli elektrik kesintileri meydana geldi" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın savaşı bitirmek istemediğini kaydeden Zelenskiy, "Rusya, bu savaşı yakın gelecekte sona erdirmeye hazır olduğunu göstermiyor. Rusya, hem cephe açısından hem de bu tür büyük çaplı saldırılarla Ukrayna'nın adeta yıkımı politikasını sürdürüyor" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu
Elden ele dolaşan fotoğrafı doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor

Elden ele dolaşan görüntüyü doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti

Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam

Emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam
ABD'den tarihi İran itirafı: İran'da dolar kıtlığı yarattık

"İran'da bunu yaptık, insanlar da sokaklara döküldü"
Eski iş yerini basıp 4 kişi yaraladı; çıktığı çatıda özel harekat etkisiz hale getirdi

4 arkadaşına kurşun yağdırdı, böyle yakalandı
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti

Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Sel sularına kapılan otomobilden kaçan şüpheli aranıyor

Sele kapılan araçta 2 kardeş öldü! O ise kaçmayı tercih etti
Elazığ'da 6 köy karantinaya alındı

Bu kez şap değil! Bir işletmede çıktı, 6 köy karantinaya alındı