UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, " Rusya'nın her yoğun saldırısı yıkıcı olabilir" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından Rusya'nın son bir hafta içinde Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarıyla ilgili paylaşımda bulundu. Rus ordusunun ülkesinde enerji dahil kritik ve sivil altyapıyı hedef aldığını kaydeden Zelenskiy, "Rusya'nın her yoğun saldırısı yıkıcı olabilir" ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın, son bir haftada Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarında 1700'ün üzerinde insansız hava aracı (İHA), 1380'den fazla güdümlü hava bombası ve farklı tiplerde 69 füze kullandığını belirterek, "Ukrayna'yı güçlendirmek için her liderle çalışıyoruz. Rusya'dan gelen tehdidi herkes açıkça anlamalıdır. Bunu en iyi anlayan bizim halkımızdır" açıklamasını yaptı.