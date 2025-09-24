Haberler

Zelenskiy: Rusya NATO'yu İhlal Ediyor, Avrupa Güvensiz

Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, BM Genel Kurulu'nda Rus İHA'larının Avrupa hava sahasında uçtuğunu belirterek, Rusya'nın NATO'yu ihlal ettiğini söyledi. Zelenskiy, güvenlik garantileri için silahların önemine vurgu yaptı ve yapay zekanın silah kontrolünde ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler'in (BM) 80'nci Genel Kurulu'nda konuştu. Zelenskiy, Rus İHA'larının Polonya, Moldova ve Romanya'da uçtuğunu belirterek, Rusya'nın NATO'yu ihlal ettiğini söyledi. Zelenskiy, "Rus İHA'ları şimdiden Avrupa üzerinde ve bu sebeple kimse kendini güvende hissedemez" ifadelerini kullandı.

Polonya'da 19 Rus İHA'sının hava sahasını ihlal ettiğini vurgulayan Zelenskiy, bu İHA'ların 4'ünün düşürüldüğünü kaydetti. Zelenskiy, "Uluslarası hukuk, güçlü dostlarınız yoksa işe yaramıyor. Bu savaşı Ukrayna seçmedi. Dostlar ve silahlardan başka güvenlik garantisi yok. Silahlar kimin hayatta kalacağını belirliyor" açıklamasında bulundu.

Zelenskiy, dünyanın, tarihindeki en yıkıcı silahlanma yarışı içinde olduğunu dile getirerek, silahları kontrol etmek için yapay zekanın kullanımını düzenleyen kurallara ihtiyaç olduğunu bildirdi. Zelenskiy, "Dünya kendisini korumak için çok yavaş kalıyor ancak silahlar gelişiyor. Kısa zamanda dronlar dronlarla savaşacak. İnsan müdahalesi olmadan insanlar ölecek" diye konuştu.

Dün ABD Başkanı Donald Trump'la iyi bir görüşme yaptıklarını da aktaran Zelenskiy, "Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığımız desteği takdir ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
