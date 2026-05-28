Zelenskiy: Rusya, füzelere güvendiği sürece diplomasiye ilgisinde samimi değil

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus füze saldırılarını önlemek konusunda destek almak için ABD tarafına mektup ilettiğini belirterek, " Rusya, füzelere güvendiği sürece diplomasiye ilgisinde samimi değil" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamada bulundu. Ukrayna ordusu ve güvenlik güçleri yetkilileriyle bir araya geldiğini kaydeden Zelenskiy, Rusya'daki hedeflere yönelik uzun menzilli saldırıların sürdürülmesi konusunu ele aldıklarını söyledi. Zelenskiy, "Uzun menzilli saldırılarımız, Rusya'nın savaş kayıplarıyla bedelini ödemek zorunda kalacağını hissetmesi için gerekli olan şeydir" ifadelerini kullandı.

'MEVCUT DURUM HAREKETE GEÇMEMİZİ GEREKTİRİYOR'

Rusya'nın füze saldırılarını önlemek konusunda destek almak için ABD Başkanı Donald Trump ve Kongresi adına bir mektup hazırladığını aktaran Zelenskiy, "Bu mektup, dün Washington'daki ilgili kurumlara iletildi. Başka bir devletin liderinin, ABD Başkanı ve Kongresi'ne bu şekilde, aynı anda bir mektup aracılığıyla hitap etmesi nadir görülen bir durumdur. Ancak mevcut durum, harekete geçmemizi gerektiriyor. Amerika'nın Ukrayna'yı duyması önemlidir" değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, ABD'nin şu an İran meselesiyle ilgilendiğini vurgulayarak, "Avrupa'da tam kapsamlı şekilde devam eden çok kanlı bir savaşı da durdurmalıyız. Balistik füzelere karşı daha fazla koruma sağlarsak, diplomasiyi o kadar çabuk faydalı hale getirebiliriz. Rusya, füzelere güvendiği sürece diplomasiye ilgisinde samimi değil" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı