Haberler

Zelenskiy: Rusya, füzelere güvendiği sürece diplomasiye ilgisinde samimi değil

Zelenskiy: Rusya, füzelere güvendiği sürece diplomasiye ilgisinde samimi değil
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus füze saldırılarına karşı ABD'den destek istedi ve Rusya'nın füzelere güvendiği sürece diplomasiye samimi yaklaşmadığını söyledi.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus füze saldırılarını önlemek konusunda destek almak için ABD tarafına mektup ilettiğini belirterek, " Rusya, füzelere güvendiği sürece diplomasiye ilgisinde samimi değil" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamada bulundu. Ukrayna ordusu ve güvenlik güçleri yetkilileriyle bir araya geldiğini kaydeden Zelenskiy, Rusya'daki hedeflere yönelik uzun menzilli saldırıların sürdürülmesi konusunu ele aldıklarını söyledi. Zelenskiy, "Uzun menzilli saldırılarımız, Rusya'nın savaş kayıplarıyla bedelini ödemek zorunda kalacağını hissetmesi için gerekli olan şeydir" ifadelerini kullandı.

'MEVCUT DURUM HAREKETE GEÇMEMİZİ GEREKTİRİYOR'

Rusya'nın füze saldırılarını önlemek konusunda destek almak için ABD Başkanı Donald Trump ve Kongresi adına bir mektup hazırladığını aktaran Zelenskiy, "Bu mektup, dün Washington'daki ilgili kurumlara iletildi. Başka bir devletin liderinin, ABD Başkanı ve Kongresi'ne bu şekilde, aynı anda bir mektup aracılığıyla hitap etmesi nadir görülen bir durumdur. Ancak mevcut durum, harekete geçmemizi gerektiriyor. Amerika'nın Ukrayna'yı duyması önemlidir" değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, ABD'nin şu an İran meselesiyle ilgilendiğini vurgulayarak, "Avrupa'da tam kapsamlı şekilde devam eden çok kanlı bir savaşı da durdurmalıyız. Balistik füzelere karşı daha fazla koruma sağlarsak, diplomasiyi o kadar çabuk faydalı hale getirebiliriz. Rusya, füzelere güvendiği sürece diplomasiye ilgisinde samimi değil" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD Bender Abbas'a hava saldırısı düzenledi, İran'dan jet misilleme geldi

Korkulan oldu! ABD kenti havadan vurdu, İran'dan jet misilleme geldi
İsrail'den Lübnan'ın Sur kentine saldırı tehdidi: Evlerinizi bir an önce terk edin

İsrail o kenti vurmaya hazırlanıyor: Evlerinizi bir an önce terk edin
Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: Çok ıslandın sağlığına dikkat et

Özel telefon görüşmesini anlattı! Bahçeli'den ezber bozan uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
TOMA'nın üstüne çıkıp zarar veren saldırgan tutuklandı

İzmir'deki olaylara damga vuran isimdi! En çok mesleği şaşırttı
17 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni erkek arkadaşıyla sahilde aşk tazeledi

17 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni erkek arkadaşıyla aşk tazeledi
Düzce'de cinayet çözüldü: Şüpheli suçunu itiraf etti

Katili operasyonla yakalandı! Kan donduran cinayeti bu yüzden işlemiş
Galatasaray'da hiç umulmadık kriz: Sözleşmeyi imzalamıyor

Galatasaray'da hiç umulmadık kriz: Sözleşmeyi imzalamıyor
Ahmet Nur Çebi, Türk futbolunun efsane kulübünü satın alıyor

Türk futbolunun efsane kulübünü satın alıyor
Trump'tan Umman'a Hürmüz tehdidi: Herkes gibi davranmazlarsa havaya uçururuz

Trump, bir Orta Doğu ülkesini daha tehdit etti: Sizi havaya uçururuz