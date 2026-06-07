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Zelenskiy: Rusya, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki bölgeye saldırı düzenledi

Zelenskiy: Rusya, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki bölgeye saldırı düzenledi
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun Çernobil Nükleer Santrali çevresindeki özel bölgeye insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini, radyasyon seviyesinin normal olduğunu açıkladı.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki 'özel bölgeye' yönelik silahlı insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) Çernobil Nükleer Güç Santrali'nin etrafındaki bir altyapı tesisine saldırı düzenlediğini duyurdu. Zelenskiy, kritik bir altyapı tesisine Rusya tarafından saldırıldığını belirterek, "Ruslar bugün, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye yine saldırı düzenledi. Şahed (tipi SİHA), Merkezi Kullanılmış Nükleer Yakıt Depolama Tesisi'nin binalarından birini vurdu. Ukrayna hükümeti, müttefik ülkeleri bu saldırıyla ilgili bilgilendirmek için çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın, nükleer altyapı tesisine kasten saldırdığını aktaran Zelenskiy, "Şu anda radyasyon seviyesi normal değerlerin üzerinde değil. Rus ordusu, bu gece Ukrayna'nın 13 bölgesine hava saldırısı düzenledi. Rusya, son bir haftada Ukrayna'ya yönelik 88 füze, 3 bin 250'den fazla SİHA ve yaklaşık 1800 güdümlü bomba fırlattı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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