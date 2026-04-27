Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya Son Bir Haftada 60 Füze ve 1900 SİHA Kullandı

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun son bir hafta içinde ülkesine yönelik saldırılarda 60 füze, yaklaşık 1900 silahlı insansız hava aracı ve 1400'e yakın güdümlü bomba kullandığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın son bir haftada ülkesine düzenlediği hava saldırılarına ilişkin bilgi aktardı. Zelenskiy, Rus ordusunun, Ukrayna'ya farklı tipten 60 füze ve yaklaşık 1900 silahlı insansız hava aracı (SİHA) fırlattığını belirterek, saldırılarda 1400'e yakın güdümlü bombanın kullanıldığını kaydetti.

Avrupa Birliği'nin (AB), Ukrayna'ya 2026-2027 dönemi için 90 milyar avroluk kredi sağlanması ve Rusya'ya yönelik 20'nci yaptırım paketinin kabulüne de değinen Zelenskiy, bu durumun Rus saldırılarını önlemek için önemli olduğunu vurguladı. Zelenskiy, "Yardım eden tüm müttefiklerimize teşekkür ederiz. Hava savunma sistemimiz artık yüzde 90'dan fazla bir oranda insansız hava aracı düşürme başarısı göstermişti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı