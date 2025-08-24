Zelenskiy: Rusya Barışa Yönelik Hiçbir Niyet Göstermiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın barışa yönelik tutumunu eleştirerek, Rusya'ya baskı yapılması gerektiğini açıkladı. Hollanda'da Başbakan Dick Schoof ile görüştüğünü belirten Zelenskiy, iki ülke arasındaki savunma projelerini de gündeme getirdi.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın 'barışa yönelik hiçbir niyet göstermediğini' söyleyerek, Rusya'ya baskı uygulanması gerektiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hollanda'da geçici hükümeti Başbakanı Dick Schoof ile görüştüğünü ve görüşmede Rusya- Ukrayna barışına yönelik diplomatik çabaları ele aldıklarını bildirdi. Zelenskiy, Rusya'nın 'barışa yönelik hiçbir niyet göstermediğini' kaydederek, tutumunu değiştirmesi için Rusya'ya baskı uygulanması gerektiğini aktardı.

Zelenskiy ayrıca Ukrayna ile Hollanda arasında savunma alanındaki ortak imalat projelerini görüştüklerini vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
