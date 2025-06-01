Zelenskiy: İstanbul Müzakerelerinde Öncelik Ateşkes

Zelenskiy: İstanbul Müzakerelerinde Öncelik Ateşkes
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul'daki barış müzakerelerinde birincil hedeflerinin tam ve koşulsuz ateşkes olduğunu açıkladı. Zelenskiy, ayrıca esirlerin serbest bırakılması ve kaçırılan çocukların geri verilmesi gerektiğini vurguladı.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul'da gerçekleşecek müzakerelerde birincil önceliklerinin tam ve koşulsuz ateşkes olduğunu açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından barış müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Ukrayna savunma ve dışişleri bakanları ve güvenlik birimlerinin yetkilileri ile toplantı düzenlediğini belirterek, "Bağımsızlığımızı, devletimizi ve halkımızı korumak için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Zelenskiy, yarın İstanbul'da gerçekleşecek görüşmeler öncesinde Ukrayna'nın pozisyonlarını netleştirdiğini vurgulayarak, "Birincisi, tam ve koşulsuz bir ateşkes. İkincisi, esirlerin serbest bırakılması. Üçüncüsü, kaçırılan çocukların geri verilmesidir" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, güvenilir ve kalıcı bir barışı sağlamak ve güvenliği garanti altına almak için en üst düzeyde bir toplantı gerektiğini ifade ederek "Temel sorunlar yalnızca liderler tarafından çözülebilir" dedi.

Zelenskiy, İstanbul'da heyete Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un başkanlık edeceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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