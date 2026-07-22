Zelenskiy ukrayna'nın genelkurmay başkanını görevden aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkenin genelkurmay başkanı Oleksandr Sırskiy'i görevden aldı. Bu karar, popüler savunma bakanı Mihaylo Fedorov'un görevden alınmasından yalnızca günler sonra geldi. Bu adım, ülke genelinde protestolara yol açmıştı.Fedorov'un görevden alınmasının, Sırskiy ile arasındaki bir anlaşmazlıkla ilgili olduğuna dair ilk söylentiler kısa süre sonra doğrulandı.35 yaşındaki Fedorov, bakanlığa dinamizm kazandırması, silahlı kuvvetleri dönüştürmesi ve yolsuzlukla mücadele kampanyasına liderlik etmesi nedeniyle geniş övgü toplamıştı. Altmış yaşındaki Sırskiy ise Ukrayna'da pek çok kişi tarafından orduda köklü değişiklikleri hayata geçirmeye isteksiz, Sovyet ekolünden bir komutan olarak görülüyor.Sırskiy, Telegram'daki veda mesajında, "İki yıl önce zorlu bir savunma harekatı yürüten bir ordu, şimdi taarruzda. Halefime sadece hattını koruyan değil, ilerleyen bir ordu devrediyorum... Bu taarruzun devam edeceğini içtenlikle umuyorum" dedi. Sırskiy'nin yerine, popüler ve savaş tecrübesiyle tanınan 43 yaşındaki general Mihaylo Drapatiy getirildi.Drapatiy Facebook'ta yaptığı açıklamada, "Sorumlulukla, tüm dikkatimi vererek ve bugün ülkemizi savunan insanlara saygı duyarak çalışacağım" dedi.Zelenskiy, salı gecesi sosyal medyada paylaştığı bir video mesajında, 2022'de Rusya'nın topyekun istilasının ilk günlerinde başkent Kiev'in başarıyla savunulmasındaki rolü de dahil olmak üzere, Sırskiy'ye askeri başarıları için teşekkür etti.Fedorov'un yerine geçen hafta, Ukrayna Güvenlik Servisi'nde (SBU) üst düzey bir görevde bulunmuş olan Yevhenii Hmara getirildi.Zelenskiy paylaşımında, "Tüm kararlar yarın resmiyete dökülecek" diye ekledi.

BBC'ye konuşan Ukraynalı asker Oleksandr "Bu Zelenskiy'nin tüm cumhurbaşkanlığı dönemi boyunca yaptığı en büyük hata" dedi.2026 başlarında Fedorov'un ekibine ve vizyonuna güvendiği için orduya katıldığını söyleyen Oleksandr, "Onun yerine başka birinin getirilmesi kararını destekleyen kimseyi tanımıyorum. Ne orduda ne de toplumda" ifadelerini kullandı.Kiev merkezindeki Ivan Franko Meydanı'nda düzenelenen protestoda BBC'ye konuşan 31 yaşındaki Maria Lavrynets ise "Orduda çok sayıda arkadaşım var. Birçoğu öldü. Bunun devam etmesini istemiyorum" dedi: "[Fedorov'un] sonuçlarını görüyoruz. Askerlerin motivasyonunu görüyoruz, onların yanında durmalıyız."

Fedorov göreve getirildiğinde, Ukrayna'da birçok kişinin aşırı bürokratik ve eski Sovyet dönemi anlayışlarına bağlı olduğunu düşündüğü Savunma Bakanlığı'nı yeniden yapılandırmaya girişmişti.Eski dijital dönüşüm bakanı olan Fedorov, Rusya'nın 2022'deki geniş çaplı işgalinin ilk günlerinden itibaren Ruslara karşı siber saldırılar düzenlemek amacıyla gönüllülerden oluşan bir "Ukrayna Bilgi Teknolojileri Ordusu" kurulmasında aktif rol oynadı.Daha sonra "İHA Ordusu" adlı başarılı bir bağış kampanyasına öncülük etti.Rus hedeflerinin vurulması karşılığında Ukrayna askeri birliklerine puan verilmesini sağlayan bir sistem tasarlayarak "oyunlaştırma" unsurlarını savaşa taşıdı.

Fedorov savunma bakanı olduktan sonra da İHA'lar, yüksek teknoloji savaş yöntemleri ve tedarik konularına odaklanmaya devam etti.Görev süresinin ilk günlerinde SpaceX'in kurucusu Elon Musk'tan, Rusya'nın Starlink uydularını İHA saldırılarında kullanmasını engellemesini istemişti.Bu adım, Rusya'nın cephe hattındaki operasyonlarında ve ilerleyişinde önemli aksamalara yol açtı.Bakanlığı ayrıca Ukrayna'nın yakın dönemde Moskova'nın kontrolündeki Kırım Yarımadası'na yönelik saldırılarında da önemli rol oynadı.Fedorov Haziran 2026'da, orta menzilli İHA saldırıları kullanarak Kırım'ı Rusya'dan tamamen "koparma" sözü vermişti.Fedorov görevden alınmasının ardından kısa süre sonra Facebook'ta yaptığı paylaşımda, başarılarını sıraladı ve "asimetri, yenilik hızımız ve örgütsel gücümüz sayesinde düşmanı yenmeye" devam edeceğini söyledi.Fedorov'un danışmanlık görevine getirdiği ünlü blogger Serhii Sternenko, eski patronunu "tarihimizdeki en iyi savunma bakanı" olarak nitelendirdi ve daha derin reformların önünde durduğunu söylediği "bürokratik engellerden ve yapay geciktirmelerden" yakındı.Başarılı İHA birliği komutanı Pavlo Yelizarov da, Fedorov'un görevden alınmasını protesto etmek amacıyla Ukrayna Hava Kuvvetleri komutan yardımcılığı görevinden istifa etti.Yelizarov bu adımı "ülkenin savunma kapasitesi açısından büyük bir kötülük" olarak nitelendirdi.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .