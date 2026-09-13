Haberler

Zelenskiy: G20 Zirvesi’nde Putin ile görüşmeye hazırım

Zelenskiy: G20 Zirvesi’nde Putin ile görüşmeye hazırım
Güncelleme:
+131 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Davet edilmemiz halinde aralık ayında ABD'de düzenlenecek G20 Zirvesi’nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye hazırım" dedi.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Davet edilmemiz halinde aralık ayında ABD'de düzenlenecek G20 Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye hazırım" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Alman basınına yaptığı açıklamada, kendisinin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de davet edilmesi halinde aralık ayında ABD'nin Miami kentinde düzenlenecek G20 Zirvesi'nde Putin ile görüşmeye istekli olup olmadığı sorusunu, "Evet, elbette" diye yanıtladı. Zelenskiy, bir araya gelmeleri gerektiğini söyleyerek, "Konuşmalı ve kararlar almalıyız. Mesele, sözler değil. Ona ne söyleyeceğim ya da onun bana ne söylemek istediği önemli değil. Önemli olan sadece sonuçtur. Sonuç önemlidir" ifadelerini kullandı.

ABD'li müzakereciler Steve Witkoff ile Jared Kushner'ın Moskova ve Kiev ziyaretinin iyi bir adım olduğunu belirten Zelesnkiy, "Ukrayna çatışmayı sona erdirmeye yönelik müzakereler için iyi bir konumda, geçen yıla göre daha güçlüyüz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
AfD'li liderden olay sözler: Göçmenleri silah zoruyla sınır dışı edeceğiz

Seçimi kazanıp silaha sarıldı: Hepsini zorla ülkemizden atacağız
Ermenistan'dan Türkiye için tarihi mesaj: Her an hazırız

Türkiye için tarihi mesaj! "Her an hazırız" diyerek duyurdular
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Irak’ta PKK bağlantılı gruplar silahlarını devlete teslim edecek

Suriye'den sonra Irak! Terör örgütü beklenen adımı attı
Hastanede gerginlik! Doktor odasından çıkan kadının çığlığı koridoru inletti

Doktor odasından çıkan kadının çığlığı koridoru inletti
Özgür Özel'in sert sözlerine Vali Davut Gül'den yanıt

Özgür Özel esti gürledi, Vali Gül'den net yanıt geldi
BRICS Zirvesi'nde tartışma yaratan görüntü: Gecekondular brandalarla kapatıldı

Başkentte utanç perdesi: Ülke gerçeklerini böyle gizlediler
Oğuzhan Uğur’un tutukluluk halinin devamına karar verildi

İki aydır cezaevinde olan Oğuzhan Uğur hakkında yeni karar
Zabıta uyardı, esnaf çılgına döndü! Balıkları tek tek yere fırlattı

ZAbıta uyarınca deliye döndü! Verdiği tepki kullanıcıları ikiye böldü
Bastonla görüntülenen Cem Yılmaz'ın koleksiyonu

Bastonla görüntülenmişti! Verdiği yanıt bomba