Fransa ile Ukrayna arasında ipler gerildi! Zelenski'den Macron'un "Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz" sözlerine tepki - Haberler

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Fransa ile Ukrayna arasında ipler gerildi! Zelenski'den Macron'un "Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz" sözlerine tepki

AA - Bahtiyar Abdülkerimov - Dünya
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Macron'un "Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz ki, savaşın durduğu gün diplomatik yollarla bir çıkış yolu inşa edebilelim." açıklaması, Fransa ile Ukrayna arasındaki ipleri gerdi. Macron'un sözlerini eleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Ben gerçekten anlamıyorum. Rusya'nın aşağılanması? 8 yıldır bizi öldürüyorlar. Burada ne hakkında konuşuyoruz?" diyerek tepki gösterdi.

Zelenski, yaptığı açıklamada, Macron'un Batı'ya Rusya'ya "küçük düşürme" ruhuyla muamele etmeme yönündeki çağrısına karşı çıktı. Macron'un 2014'ten bu yana Donbas'taki çatışmaları sona erdiremeyen Minsk süreci kapsamında daha önceki barış anlaşmalarına Rusya'nın uymadığını çok iyi bildiğini kaydeden Zelenski, "Ben gerçekten anlamıyorum. Rusya'nın aşağılanması? 8 yıldır bizi öldürüyorlar. Burada ne hakkında konuşuyoruz?" ifadesini kullandı.

Zelenski, Rus ordusunun işlediği vahşete rağmen barış görüşmelerine açık olduğuna işaret ederek, "Her savaş müzakere masasında bitmelidir. Ancak barış görüşmeleri, Vladimir Putin ile yüz yüze yapılması gerekiyor." diye konuştu.

Bazı Batılı müttefiklerin Kiev'in katılımı olmadan ateşkes şartlarını oluşturma girişimlerini eleştiren Zelenski, "Ukrayna'nın egemenliği için Batı'nın desteğine ve Batı'nın sürekli ilgisine ihtiyacımız var. Ukrayna'nın arkasından müzakere asla olamaz. Bu ülkenin pozisyonunu dinlemeden Ukrayna topraklarında nasıl ateşkes sağlayabiliriz? Bu çok şaşırtıcı." değerlendirmesine bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz ki, savaşın durduğu gün diplomatik yollarla bir çıkış yolu inşa edebilelim. Fransa'nın rolünün arabulucu olduğuna inanıyorum" dedi.

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Dünya

Volodimir Zelenskiy Fransa Rusya Politika Dünya Güncel Haberler

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