Zelenskiy'den kısmi ateşkes kararına ilk yorum

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 2,5 saat süren tarihi görüşmeden kısmi ateşkes kararı çıktı. Putin, ABD Başkanı Trump'ın Rusya ve Ukrayna'nın birbirlerinin enerji altyapılarını vurmamaları yönündeki önerisini kabul etti. Putin görüşmenin ardından Rus ordusuna, "Vurmayın" emri verdi.

ZELENSKİY: ENERJİ ALTYAPISINA YAPILAN SALDIRILARIN DURDURULMASI FİKRİNİ DESTEKLİYORUM

Putin ile Trump arasındaki görüşmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den ilk açıklama geldi. Zelenskiy açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Putin-Trump görüşmelerinin ayrıntılarını öğrenmek için Trump ile görüşmeyi umuyorum. Enerji altyapısına yapılan saldırıların durdurulması fikrini destekliyorum. İstikrara ve kalıcı barışa yol açacak tüm önerileri destekliyorum.

"UKRAYNA OLMADAN UKRAYNA HAKKINDA KONUŞMAK SONUÇ GETİRMEZ"

Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında konuşmak bir sonuç getirmez. Ukraynalı tüm savaş esirlerinin serbest bırakılması Rusya'nın müzakerelerde iyi niyetli olduğunu göstermesinin bir yolu olacaktır. Rusya Ukrayna'ya maksimum baskı uygulamak için önümüzdeki aylarda Zaporijya, Sumi ve Harkov bölgelerine yeni saldırı hazırlığında bulunuyor. Koşulsuz veya kısmen koşulsuz ateşkes olumlu bir sonuç olur. Putin, Ukrayna'ya yapılan askeri ve istihbarat yardımlarının sonlandırılmasını sağlayarak Kiev'i zayıflatmaya çalışıyor."

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