Trump-Putin görüşmesinden tarihi karar çıktı! Orduya 'vurmayın' emri

Orduya emri verdi! Trump-Putin görüşmesinden tarihi karar çıktı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi

Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
Ekrem İmamoğlu'ndan iptal kararına ilişkin ilk açıklama

Kararın ardından İmamoğlu'ndan zehir zemberek ilk açıklama
İşte İmamoğlu'nun diplomasının iptal gerekçesi

İşte iptal kararının ardında yatan neden

Zelenskiy'den kısmi ateşkes kararına ilk yorum

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Trump ile Rusya lideri Putin arasındaki telefon görüşmesinden çıkan karara ilişkin açıklama yaptı. Zelenskiy, "Enerji altyapısına yapılan saldırıların durdurulmasını destekliyorum. Ancak bizsiz Ukrayna hakkında konuşmak sonuç getirmez." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 2,5 saat süren tarihi görüşmeden kısmi ateşkes kararı çıktı. Putin, ABD Başkanı Trump'ın Rusya ve Ukrayna'nın birbirlerinin enerji altyapılarını vurmamaları yönündeki önerisini kabul etti. Putin görüşmenin ardından Rus ordusuna, "Vurmayın" emri verdi.

ZELENSKİY: ENERJİ ALTYAPISINA YAPILAN SALDIRILARIN DURDURULMASI FİKRİNİ DESTEKLİYORUM

Putin ile Trump arasındaki görüşmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den ilk açıklama geldi. Zelenskiy açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Putin-Trump görüşmelerinin ayrıntılarını öğrenmek için Trump ile görüşmeyi umuyorum. Enerji altyapısına yapılan saldırıların durdurulması fikrini destekliyorum. İstikrara ve kalıcı barışa yol açacak tüm önerileri destekliyorum.

"UKRAYNA OLMADAN UKRAYNA HAKKINDA KONUŞMAK SONUÇ GETİRMEZ"

Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında konuşmak bir sonuç getirmez. Ukraynalı tüm savaş esirlerinin serbest bırakılması Rusya'nın müzakerelerde iyi niyetli olduğunu göstermesinin bir yolu olacaktır. Rusya Ukrayna'ya maksimum baskı uygulamak için önümüzdeki aylarda Zaporijya, Sumi ve Harkov bölgelerine yeni saldırı hazırlığında bulunuyor. Koşulsuz veya kısmen koşulsuz ateşkes olumlu bir sonuç olur. Putin, Ukrayna'ya yapılan askeri ve istihbarat yardımlarının sonlandırılmasını sağlayarak Kiev'i zayıflatmaya çalışıyor."

Ayrıntılar geliyor...

Zelenskiy'den kısmi ateşkes kararına ilk yorum
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
img

CHP, İmamoğlu için sokaklara iniyor
img

Gazze'deki katliamın ardından ABD'den skandal tehdit
img

Türkiye'nin önde gelen markası konkordato ilan etti
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAhmet Aydın null:

affrein uyanık ol tabi masaya oturtmayana güvenme

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu'nun adaylığı tehlikeye girdi! CHP'nin bundan sonraki yol haritası karışık

İmamoğlu'nun adaylığı tehlikeye girdi! CHP'nin bundan sonraki yol haritası karışık
Şamil Tayyar'dan İmamoğlu yorumu: 101. madde değiştirilebilir

İptal kararı sonrası bir maddeye dikkat çekti: Değiştirilebilir
CHP'lilerin düzenlediği töreni gören Vali balkona çıkıp tepki gösterdi: Utanmıyor musunuz?

Valiyi çıldırtan olay! Balkona çıkıp tepki gösterdi
Türkiye'den Suriye hamlesi! Teklif Şara'dan geldi, silah tedariki başlıyor

Teklif Şara'dan geldi! Türkiye'den çok konuşulacak Suriye hamlesi
Hayatını kaybeden Tanyeli'nin vasiyeti ortaya çıktı

Hayatını kaybeden Tanyeli'nin vasiyeti ortaya çıktı
Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürüldü

Ünlü sunucu polis eşliğinde ifadeye götürüldü! İlk açıklama geldi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.