Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'yı liderler düzeyinde görüşme yapmaya davet etti

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'yı pazartesi gününden itibaren liderler düzeyinde görüşme yapmaya davet etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün başkent Kiev'de çalışma ofisinde düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zelenskiy, İstanbul'da düzenlenen barış müzakerelerinde Rusya ile Ukrayna arasında en az 1000'e karşı 1000 esir takası konusunda anlaştıklarını ve Rusya'nın bu hafta sonu için 500'e karşı 500 esirin takas etmesini teklif ettiğini söyledi.

Ateşkesin sağlanması yönünde Rusya'ya daha önce çağrıda bulunduklarını belirten Zelenskiy, bu konuda olumsuz cevaplar aldıklarını kaydetti. Ateşkesin sağlanması konusunda liderler düzeyinde bir görüşmede karar verilmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Çünkü bir araya geleceğiz ve eğer bir anlayış yoksa, eğer bunu nasıl tamamlayacağımıza dair bir istek ve görüş yoksa, o zaman ateşkes aynı gün sona erecek" dedi.

Zelenskiy, Rusya'ya pazartesiden itibaren liderler arasında görüşme yapma çağrısında bulunarak, "Birincisi, hemen bir toplantı yapmaya hazırız. Rusların tercihine göre toplantı İstanbul, Vatikan veya İsviçre'de olabilir. Bunların hepsi mümkün. Pazartesiden itibaren herhangi bir gün toplantı öneriyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve kendisini Türkiye'de ağırlamaya hazır olduğuna dair daha önce açıklama yaptığını hatırlatan Zelenskiy, "Eğer Trump desteklerse memnun oluruz. Eminim ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşmeyi destekleyecektir çünkü görüşmemiz sırasında dörtlü bir toplantı düzenlemek istediğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Trump, ben ve Putin. Böyle bir toplantıya her gün hazırız" ifadelerini kullandı.